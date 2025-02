Una matinal de ciència en femení

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim diumenge, 16 de febrer, la plaça dels Carros de Tarragona acollirà una jornada de tallers científics per a infants. Es tracta de la jornada Dona + Ciència, impulsada per l’associació Tecletes, en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.

En horari d’11 del matí a 13.30 h, es realitzaran quatre tallers distribuïts en dos torns (11 o 12.30 h). Cada taller estarà conduït per una investigadora en cadascuna de les àrees científiques que es tractaran, amb la finalitat que els nens i les nenes tinguin referents reals de dones científiques.

Més concretament, els tallers seran: El codi secret de la cèl·lula, conduït per la Dra. Ana Madeira (DIAMET, ISPV); L’origen de la nostra cèl·lula, conduït per la Dra. Anna Moles (IIBB-CSIC); Com ens ataquen els virus, conduït per la Dra. Anabel Fernández (CiberEHD, LVBRG); i L’adaptació al medi dels animals: Endemisme, conduït per la Dra. Maria Bennàsar. A més, durant tot el matí hi haurà una zona de lectura amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Tarragona i la Canonja, i zona de jocs i esbarjo.

L'activitat té un cost de 3 euros (gratuïta per a famílies sòcies de Tecletes) i requereix inscripció prèvia (https://entradium.com/es/events/dona-i-ciencia).