L’Ajuntament instal·la una pilona per limitar l’accés de vehicles al carrer Comte de Rius

L’Ajuntament de Tarragona està instal·lat una pilona automàtica a l’entrada del carrer Comte de Rius per la Rambla Vella. D’aquesta manera, el consistori pretén limitar l’accés de vehicles en aquesta zona per a vianants, on ja es van col·locar bancs de pedra l’estiu passat per a restringir-hi el trànsit rodat. Es van col·locar dos en l’accés des de la Rambla Nova i un altre parell a l’altura del número 10, on es troba l’aparcament de l’Hospital Santa Tecla.

Es va deixar un marge a la part superior del carrer perquè els vehicles del centre sanitari poguessin entrar al pàrquing, però altres camions i furgonetes aprofitaven per aparcar en aquest tram i carregar o descarregar mercaderies. Per a evitar-ho, l’Ajuntament ha instal·lat una pilona a dalt de tot —amb semàfors complementaris— que només baixarà quan hagin de passar els vehicles de l’hospital, així com dels serveis d’emergència. A més, es col·locaran uns llums LED a la vorera de la Rambla Vella que advertiran els vianants quan surti algú de l’aparcament.

«Era una petició dels veïns de la zona des de feia molt de temps i, ara, per fi, serà una realitat», assenyala la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, qui destaca que «s’ha fet de la mà de la Xarxa Santa Tecla, que ha sufragat les obres, i de l’ONCE, que ens ha assessorat en les mesures d’accessibilitat».

L’edil assenyala que la voluntat del govern municipal és que «Tarragona sigui una ciutat on els ciutadans i les ciutadanes s’hi puguin moure a peu i, per això, estem duent accions encaminades a posar ordre en les zones de vianants com aquesta, en les quals trobem un excés de trànsit rodat massa vegades».

No només es van instal·lar bancs de pedra a les entrades del carrer Comte de Rius durant l’estiu, sinó també al carrer Sant Agustí. Des que es va efectuar el tancament d’ambdues vies, les operacions de càrrega i descàrrega només es poden fer a la plaça Verdaguer.

Els camions i les furgonetes poden arribar-hi pel carrer Joan Maragall, de 6 a 11 del matí, on també hi ha una pilona retràctil que, un cop finalitzat l’horari establert, es puja i impedeix el pas del trànsit rodat. En casos d’emergència, la Guàrdia Urbana pot abaixar-lo telemàticament perquè hi entrin les ambulàncies o els bombers.