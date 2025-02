El govern mantindrà els cotxes fora de la Rambla Nova malgrat les més de 200 signatures dels veïns

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona tirarà endavant amb la pacificació del primer tram de la Rambla Nova malgrat les queixes veïnals, que s’oposen a la conversió de la coca del carrer en zona de vianants, motiu pel qual van presentar més de 200 signatures contra la pacificació a l’OMAC.

S’instal·laran tres pilons retractables per a evitar l’entrada de vehicles no autoritzats i facilitar la sortida d’alguns garatges i es descarta «totalment» que les terrasses puguin créixer. Malgrat tot, no es revertirà la prova pilot ni es restablirà el trànsit fins que arrenquin les obres del projecte, una de les principals peticions que els residents manifestaven en el seu darrer escrit a l’Ajuntament.

Així ho van saber els veïns de la zona aquest dimecres durant la reunió que, finalment, van mantenir amb l’alcalde de la ciutat Rubén Viñuales. Una trobada que la comunitat reivindicava des que es van assabentar que la prova pilot s’estendria més enllà de les festes nadalenques.

En aquesta reunió, on també van participar la consellera de comerç Montse Adán i la consellera de mobilitat Sonia Orts, es van atendre les qüestions plantejades pel grup de representants dels veïns, i se’ls va informar de les línies d’actuació municipal.

Adán assegura que la reunió va ser «molt constructiva» i que són «conscients» que «no hi ha un consens total» respecte a la pacificació. La consellera de Comerç i Turisme creu que cal «cuidar de forma especial» aquesta zona perquè «volem que el Passeig de les Palmeres sigui un punt de connexió del Patrimoni de Tarragona amb el teixit comercial i social del centre».

Pilons retractables

Entre les actuacions previstes destaca la instal·lació de tres pilons retractables, segons va informar l’Ajuntament als veïns. Un d’aquests s’ubicarà a l’altura del carrer Adrià, i només permetrà l’accés dels serveis d’emergència.

El segon, es trobarà al carrer Armanyà, a la cruïlla amb el carrer Adrià, i es destinarà a l’accés i la sortida dels garatges dels carrers Armanyà i Llúria. Finalment, el tercer s’instal·larà al carrer Girona, a la cruïlla amb la Rambla Vella, i només permetrà l’entrada a vehicles autoritzats.

Aquesta decisió no ha satisfet els veïns, que denuncien que durant la reunió han «pogut constatar que l’Ajuntament no té cap més projecte ni justificació que el seu programa electoral, sense haver copsat les necessitats dels veïns afectats, la conveniència o no del canvi, o els problemes que aquests podrien generar».

Les terrasses no creixeran

Així i tot, els residents celebren «el compromís de l’alcalde, que ha afirmat que no s’ampliarà ni un centímetre l’actual espai ocupat per les terrasses», una de les seves grans preocupacions. «Les terrasses ocuparan el mateix espai que ocupen ara, però redistribuint-les. Per tant, han d’estar tranquils», recalca la consellera Adán.

L’objectiu del consistori és elaborar un concurs de projectes i Adán subratlla que «per això és tant important tenir en compte totes les parts implicades». En aquest sentit, s’ha constituït una taula de seguiment amb el veïnat i l’Associació de Veïns Tarragona Centre.

Per altra banda, els veïns destaquen la possibilitat que el projecte inclogui la circulació de vehicles dels veïns pels trams afectats «si així fos recomanat en el concurs d’idees». Tot plegat, asseguren que tot i que «la decisió de l’Ajuntament sembla força ferma, la de l’oposició al projecte també ho és». «Caldrà esperar a reunir-nos amb la resta de companys per mirar d’encaixar les idees i necessitats», acaben dient els veïns.