Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat estan treballant des de les 08.46 hores en una fuita de gas en un edifici situat al número 1 de l'avinguda Andorra de Tarragona. Fins allí s'han desplaçat tres dotacions de bombers i la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Segons explica el cos d'emergències un operari que estava treballant, al pàrquing de l'edifici, en l'anclatge d'unes tuberies en un sostre de pladur hauria fet per error un forat a l'escomesa de gas. Després del trencament de la canonada, l'operari ha començar a sentir un olor lleu a gas i ha intentat reparar el forat amb masilla.

Els bombers han acudir fins al lloc i han realitzat lectures de gas, les quals han donat positiu de forma lleu a la primera planta, per la qual cosa no deixen accedir a ningú a l'edifici. Pel que fa al forat de l'escomesa, els bombers han acabat de tapar-lo amb masilla i les medicions de gas han començat a remetre.

L'incident s'ha produït a la planta -1 on hi ha el pàrquing de l'edifici amb 30 places. En aquell moment no hi havia cap cotxe estacionat ni cap persona, excepte l'operari..