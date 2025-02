La terrassa del Palau de Congressos es dignificarà amb més il·luminació i una zona verda

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona dignificarà la terrassa ubicada sobre el Palau de Congressos. Actualment, l’espai no disposa de cap mena de mobiliari, més enllà d’un parell de papereres, l’entrada al pàrquing de La Pedrera i l’estructura de la pèrgola instal·lada pel restaurant El Terrat, actualment en desús. Per tal de revertir aquesta situació, el consistori ha redactat un projecte bàsic que ja està finalitzat.

Aquest, que defineix les línies principals de la reforma, es va elaborar amb una inversió de 150.000 euros, inclosa en els pressupostos aprovats el novembre de 2023. El següent pas serà treure a concurs la licitació del projecte executiu, que concretarà els detalls de l’obra, així com el calendari d’execució i el seu pressupost.

Un projecte en dues fases

La reforma es durà a terme en dues fases: la primera resoldrà els problemes estructurals de l’espai, mentre que la segona se centrarà en la instal·lació de mobiliari i la reorganització de l’entorn. Concretament, la primera etapa preveu la substitució integral del sistema constructiu de les dues cobertes per tal de renovar la impermeabilització i millorar l’estanquitat, l’evacuació de les pluvials i l’aïllament general de les cobertes.

Amb això, es posarà fi a les filtracions que afecten tant el Palau de Congressos com l’antic Hotel d’Entitats. També es reforçarà puntualment l’estructura i es renovarà la pavimentació general de l’espai públic. Pel que fa a l’accessibilitat, les actuacions modificaran la cota final de la plaça, que quedarà dividida en dos nivells.

Això obligarà a adaptar l’espai a la normativa vigent, amb dues rampes als extrems i una escala a la part central. A més, es preveu adequar l’espai amb alguns elements de mobiliari urbà i un sistema bàsic d’il·luminació, que es completarà en la segona fase amb llums ornamentals.

Un espai per als veïns

La segona fase també inclou la incorporació de jardineres, espais de vegetació, una nova pèrgola i elements de joc infantil. «L’objectiu principal del projecte és que la plaça es converteixi en una nova zona verda de la ciutat i un espai que puguin gaudir els veïns», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme de Tarragona.

D’aquesta manera, reconeix que la manca d’il·luminació actual converteix la plaça en «un espai negre» que pot generar inseguretat, fet es remeiarà amb el nou enllumenat. Pel que fa a la vegetació, el conseller reconeix que serà una qüestió «complicada», ja que s’haurà d’evitar el reg freqüent per tal de no perjudicar l’estructura.

Així doncs, la reforma respondrà a les demandes històriques dels residents de la zona, que des de fa anys reclamen trobar-li un ús a la plaça i denuncien la seva inseguretat. «És un espai enorme que ha estat completament abandonat i maltractat», lamenta José Manuel Navarro, veí de la zona i tresorer de l’AFA de l’Escola Pau Delclòs.

Navarro defensa que l’espai es converteixi en un parc infantil, un fet que, assegura, agrairien tant els pares del centre com les famílies del barri. «No tenim cap altre parc a la zona, els nens han de jugar a la plaça dels Carros o a la Verdaguer», explica. La terrassa, de moment, queda descartada.

«Jo no m’hi acosto amb els meus fills, no és un espai segur. La barana està rovellada i és molt baixa, tinc por que caiguin», adverteix. A més, destaca que mentre de dia la plaça està deserta, a la nit es converteix en un punt de trobada per a botellots. «És habitual trobar restes d’ampolles al matí o fins i tot sacs de dormir», explica.