Tarragona oferirà visites guiades teatralitzades pel Camí de Ronda

L’Ajuntament de Tarragona impulsarà un servei de visites teatralitzades pel Camí de Ronda. El consistori ha licitat la planificació, disseny i execució d’aquests itineraris guiats per un dels principals atractius del litoral de la ciutat, que, a la vegada, és un dels més desconeguts. Amb aquesta iniciativa, que comptarà amb un pressupost de 44.999,28 euros (IVA inclòs), es pretén posar en valor aquest espai natural tant pel seu valor paisatgístic, com també per l’històric.

Les visites guiades s’oferiran de forma gratuïta i tindran una durada d’entre una hora i mitja i dues. L’adjudicatària n’haurà de realitzar 75, com a mínim, dins del període comprès entre l’1 de juliol fins al 15 de desembre. Es dissenyaran almenys tres rutes: una que passarà per la pedrera romana Punta de la Creueta, una altra de Tamarit a la Móra vinculada als pirates i una darrera per la zona del Fortí de Sant Jordi que als conflictes bèl·lics que han succeït al llarg de la història.

Durant els recorreguts, un guia especialitzat proporcionarà informació detallada sobre els llocs visitats, mentre que personatges teatralitzats apareixeran en diferents punts de l’itinerari per interactuar amb les persones assistents, oferint una representació més vívida de la història i els esdeveniments per a enriquir la narrativa. Els itineraris es faran en català, castellà, anglès i francès.

La creació d’aquestes visites és una de les accions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Tarragona, entre el blau i el verd’, impulsat per l’Ajuntament de Tarragona. El consistori va rebre 3,5 milions dels fons europeus Next Generation per a dur a terme totes les actuacions previstes dins d’aquest projecte, com la pacificació dels carrers Sant Pere i Gravina del Serrallo o la creació del carril bici entre el Miracle i la Savinosa.

Més enllà de les rutes teatralitzades, en el Camí de Ronda es durà a terme una altra intervenció que es finançarà també amb aquesta subvenció europea. L’Ajuntament invertirà més de 200.000 euros en la restauració del tram entre el Fortí de Sant Jordi i el parc dels Cossis.

Promoure el patrimoni

La consellera de Turisme, Montse Adan, ha assegurat que «a través del disseny i posada en marxa del servei de visites guiades teatralitzades es pretén posar en valor l’itinerari històric i els seus valors naturals, a través de les persones».

A més, ha remarcat que «oferir una experiència rica, accessible i educativa, és promoure el patrimoni cultural i natural de la ciutat, i ajudarà a desestacionalitzar el turisme. D’aquesta manera, creiem que també es generen beneficis econòmics i socials per a la comunitat local».