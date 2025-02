L’espera per una llicència d’obres a Tarragona passa de 10 a 4 mesos

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espera dels tràmits per a aconseguir una llicència d’obres a Tarragona ha passat de 331 dies a 131 en només sis mesos. Això és resultat d’un pla de l’Ajuntament per a agilitzar la concessió de llicències que inclou diverses mesures. «L’avenç és substancial, tot i que encara queda marge de millora», va explicar ahir Nacho García, conseller d’Urbanisme.

El pla va arrencar el passat mes de juny i inclou accions com la incorporació de personal administratiu i tècnic i la simplificació dels informes requerits. El 2020, el termini per a aconseguir una llicència era d’un any i 3 mesos. «És un tema que ens ocupa i ens preocupa. Volem ser una Administració més propera i afavorir les inversions que arribin a la ciutat», va expressar l’edil.

En aquests últims mesos, la llicència d’obres de l’edifici enfonsat parcialment al carrer Unió es va atorgar en només 40 dies. I les obres de reforma de l’àrea d’obstetrícia de l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla es van tramitar en 150 dies. «Veiem que les mesures adoptades donen bons resultats», va afegir García.

Pròximes mesures

Tot i això, el consistori no es vol aturar aquí i treballa en les pròximes mesures del pla, com la redacció i aprovació d’una nova ordenança d’obres. «Un dels objectius principals és que amb la nova normativa moltes obres que ara requereixen d’una llicència es puguin tramitar amb només comunicats», va exposar García.

Els plans de l’executiu municipal, que està redactant la normativa, és tenir el primer esborrany de l’ordenança a l’abril. Després de negociar el text amb la resta de grups polítics, i si obté el suport suficient per a aprovar-se, es preveu que la nova ordenança entri en vigor en l’últim trimestre d’enguany.

No tot per Comissió

Més enllà, es crearà pròximament un qüestionari d’avaluació que s’enviarà als interessats un cop finalitzat el tràmit, així com una taula de llicències d’obres que incorpori els agents externs com cambres, gremis o col·legis professionals, entre d’altres.

«Amb la Comissió de Patrimoni i amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat hi estan havent reunions constants per assolir que no totes les obres hagin de passar per la Comissió, sinó que es pugui fer un protocol on es determini quins casos poden anar per llicència directa de l’Ajuntament», va explicar el conseller.