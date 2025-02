L’Ajuntament de Tarragona demana una autorització judicial per accedir a la Font dels Lleons

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha presentat una demanda a la justícia amb l’objectiu d’aconseguir autorització per accedir a la finca privada on s’amaguen les restes arqueològiques de la Font dels Lleons. La motivació d’elevar la causa als jutjats ha estat la negativa, per part de la propietat, de facilitar l’entrada als tècnics de patrimoni perquè hi facin una inspecció.

Des de la propietat asseguren sobre la petició judicial que «no tenim cap notícia al respecte». L’equip tècnic ha d’entrar a la finca per a «comprovar l’estat estructural de l’edifici i l’afectació del bé cultural protegit», segons la resolució del departament de Disciplina Urbanística del passat 8 de novembre.

En aquesta resolució se citava la propietat el dia 13 de novembre a les 9 hores perquè permetés l’accés als tècnics. Com es tracta d’una propietat privada, sense el permís de la propietat els tècnics no hi poden accedir. Aquell 13 de novembre «no es va presentar el representant del propietari per accedir als baixos de l’edifici i poder realitzar la inspecció on es troba la Font dels Lleons», recorda l’Ajuntament.

«Després de mig any d’haver incoat l’expedient i davant la no possibilitat d’accedir a fer la inspecció per via del pacte, la mediació o parlant, estem a l’espera d’obtenir l’autorització judicial per poder entrar als baixos de l’edifici i fer la inspecció adequadament», manifesten fonts municipals. Tampoc s’ha presentat l’informe sobre el control arqueològic, que reclamen Ajuntament i Generalitat des de fa mesos, i que la propietat ha reiterat que no presentaria.

La resolució ja alertava que, en cas de no facilitar l’accés a l’edifici, se sol·licitaria la corresponent autorització judicial al jutjat, «de conformitat amb el que disposa l’article 100.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques». De fet, el conseller de Patrimoni, Nacho García, manifestava el passat mes de desembre que «la inspecció la farem més aviat que tard».

«Bona predisposició»

Sempre que el representant de la propietat ha atès aquest mitjà ha manifestat que «hi ha bona predisposició a col·laborar amb el que calgui amb l’administració». Tot i això, fonts coneixedores de la situació han explicat a Diari Més que aquesta «bona predisposició» no s’està traduint en fets. La propietat i tècnics del consistori han conversat amb la propietat en més d’una ocasió en els últims mesos. Durant aquestes converses, la propietat també ha manifestat bones intencions, però mai no s’han acabat materialitzant.

Mesures cautelars

En l’informe que l’arquitecte tècnic municipal va elaborar després de no poder inspeccionar les restes arqueològiques, manifestava que la propietat havia de complir amb mesures cautelars. Segons el document, la propietat està obligada a treure l’aigua de la finca i a estabilitzar les terres de l’aparcament exterior, limítrof als terrenys, fets que encara no s’han produït. La presència de l’aigua que brolla de la font inquieta els veïns, que esperen solucions de forma immediata.

Compromís de l’alcalde

A inicis d’aquest any, l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va assegurar que la situació de la font es desbloquejarà aquest 2025. «Tinc la voluntat fèrria d’arribar a un acord, amb la propietat dels baixos de l’edifici i la Generalitat, i potser altres administracions, per tal de desencallar la situació», va manifestar. Sobre la petició a la justícia d’accedir a la Font dels Lleons per a fer la inspecció, ni l’alcalde ni el conseller de Patrimoni han volgut fer declaracions.