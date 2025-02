Incendi en un edifici del centre de Tarragona: els Bombers evacuen persones des dels balcons

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi en una habitació d’un edifici de quatre plantes del carrer Eivissa de Tarragona està obligant els Bombers a evacuar persones des dels balcons. Un testimoni ha alertat els serveis d’emergència que la seva habitació es trobava en flames.

L’avís s’ha produït a les 20.58 hores i, fins el número 16 del carrer, s’han desplaçat fins a sis dotacions dels Bombers. Els serveis d'emergència han evacuat a diverses persones atrapades als balcons mitjançant l'autoescala. En aquests moments, el foc ja està extingit, si bé encara queda molt de fum a l'edifici.

De fet, un trinomi dels Bombers ha entrat a l’edifici i ha comunicat que podien extingir el foc sense gaires complicacions, encara que sí que han alertat de la presència de molt fum a l’escala, sobretot en la part que va cap a l’àtic.

En aquests moments, a l’edifici hi ha gent confinada i la resta ha estat evacuada. A més, hi ha diversos habitatges afectats pel fum, per la qual cosa els Bombers estan portant a terme tasques de ventilació.

Tres persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per intoxicació de fum i una d'elles ha estat evacuada a un centre sanitari. Els Bombers també estan revisant les vivendes properes per si han estat afectades per l'incendi.