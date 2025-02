Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació de Dames i Vells de Tarragona ha recuperat el ball parlat de Sogra i Nora, un ball profà de caràcter satíric que adapta i actualitza el text que se’n conserva a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Aquest ball, que es documenta per primer cop el 1877, té com a eix central de l’argument les divergències entre sogra i nora i treu a la llum les intimitats d’una llar i els rols que hi desenvolupen els seus habitants i visitants.

Sogra i Nora s’estrenarà el dia 8 de març en el marc dels actes del dia de la dona treballadora amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. El 8 de març comptarà amb quatre representacions al carrer, al passeig de les Palmeres, a les 12h, 13h, 17h i 18h. També es farà una representació a la residència de gent gran Mare de Déu de la Mercè exclusiva per residents i familiars a les 11 del matí.

El ball recuperat conserva en gran part l’estructura del manuscrit original, però n’actualitza tant el contingut com el tarannà dels personatges. El rerefons alliçonador i masclista dona pas, en la nova proposta, a un text amb un marcat component social, en què les dones s’empoderen i la sororitat pren protagonisme.

Interpretat per dotze actrius membres de l’associació de Dames i Vells, els versos satírics del ball aborden temes com el paper de la dona dins de la llar, la càrrega de feina que recau sobre la sogra, les diferències salarials entre homes i dones, el treball irregular i el menysteniment de la salut femenina, sovint catalogada com «coses de dones».

Oriol Grau, director del ball parlat, explica que «la recuperació de Sogra i Nora és un valor afegit pel patrimoni cultural de Tarragona i ens satisfà especialment fer-ho més enllà de les festes de Santa Tecla, enriquint la celebració del Dia de la Dona Treballadora amb una proposta cultural i popular». Grau, que és també mestre del ball de Dames i Vells, destaca que «a Sogra i Nora s’hi trobarà un to diferent de Dames i Vells, ja que entre tot l’equip hem aconseguit trobar un humor amb un altre color».

La idea de recuperar Sogra i Nora va sorgir dins l’entitat el 2019, fruit de la inquietud dels seus membres per recuperar un ball parlat. En aquest context va arribar a mans de l’associació el treball de final de grau en Llengua i Literatura Catalanes d’Eva Rofin, que feia una anàlisi lingüística d’un manuscrit conservat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà. El treball de Rofin ha estat indispensable en la recuperació del ball parlat i l’autora ha expressat que «és un regal increïble veure com la sogra i la nora han acabat prenent vida de la mà de Dames i Vells de Tarragona».

La pandèmia de la COVID va fer que del 2020 al 2022 Dames i Vells no pogués continuar amb la tasca de recuperació del ball i va ser el 2023, després de les festes de Santa Tecla, que la proposta va agafar embranzida. Durant el 2024 es va realitzar l’actualització del text, la confecció del vestuari, la composició musical, les coreografies i un intens calendari d’assajos.