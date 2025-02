La Zona de Baixes Emissions entrarà en funcionament a Tarragona durant el mes de desembre

L’Ajuntament va adjudicar les obres per a la implantació i posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions.Gerard Martí

Tarragona es prepara per a la implementació de la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE). El govern municipal treballa perquè aquesta pugui entrar en funcionament l’1 de desembre d’aquest 2025, tot i que, segons apunta l’executiu socialista tenen marge fins al dia 31. Fa un mes, l’Ajuntament va adjudicar les obres per a la posada en marxa de la ZBE i, actualment, la prioritat és aprovar l’ordenança que regularà el seu funcionament.

El gabinet de Rubén Viñuales ja té enllestit el nou reglament, que incorpora «el 85%» de les esmenes que van presentar pels grups de l’oposició contra el text proposat inicialment pel govern municipal. La consellera de Mobilitat, Sonia Orts, va presentar ahir la proposta final als partits en el marc de la comissió d’estudi. La previsió és que l’ordenança s’aprovi inicialment en el ple del mes de març i de forma definitiva «a l’abril o el maig».

L’edil assegura que ha quedat una normativa «neta i precisa» després de les modificacions realitzades i «el gran treball dut a terme pels equips de la casa». Orts també remarca que el consistori tarragoní «ha treballat de la mà de l’Ajuntament de Reus» perquè les ordenances d’ambdues ciutats «vagin en la mateixa línia». Per exemple, a Tarragona, l’horari d’aplicació de la ZBE també serà els dies laborables de 7 a 19 h.

La implementació es farà de forma gradual. Del desembre de 2025 al desembre de 2026, tots els empadronats quedaran exempts de les restriccions de circulació. Durant aquest primer any, l’Ajuntament se centrarà a desenvolupar una campanya d’«informació, pedagogia i sensibilització». A partir del 2027, només tindran lliure accés a la ZBE les bicicletes, els vehicles de mobilitat personal i els que disposin de distintiu ambiental 0, ECO, C i B. Ara bé, a partir de 2028, l’Ajuntament haurà d’incorporar restriccions per als que tinguin l’etiqueta B.

Orts explica que es crearà un registre municipal per a controlar els vehicles que tenen restriccions d’entrada a la ZBE, però que compleixen les condicions per a obtenir una autorització excepcional. Per a poder circular dins de la zona delimitada, els propietaris s’hauran d’inscriure a la llista que prepararà l’Ajuntament.

D’altra banda, la consellera destaca que les persones amb rendes baixes quedaran exempts de multes: «No els farem comprar un cotxe nou estant en situació de vulnerabilitat». L’edil recorda que aquest projecte és important per a reduir les emissions a la ciutat i diu que, els anys posteriors a la implantació de la ZBE, es compararan resultats per a comprovar les millores.

El conseller de Junts, Pep Manresa, celebra que «s’han incorporat moltes de les nostres demandes». En aquest sentit, apunta que «l’horari fins a les 19 h, permet mantenir certa dinamització comercial». També destaca que «la ZBE no suposarà un sobrecost a les famílies amb rendes més baixes».

Per la seva banda, Maria Mercè Martorell (PP) s’oposa a qualsevol acció que limiti la mobilitat de la ciutadania: «L’esforç en la implantació de ZBE és tan gran que no es justifica i, a més a més, generarà molta confusió entre els veïns i veïnes i tothom que visiti Tarragona».

També s’ha mostrat crític amb el govern el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, qui assegura que «fan els mínims, el més tard possible, fora d’aquest mandat i amb tantes excepcions que probablement no canviarà res». «El rumb de la ZBE és reduir la contaminació, però Viñuales no té més rumb que la recaptació».

Finalment, Toni Carmona (ECP) creu que «ha faltat ambició» i que «la mida de la ZBE és conservadora, no arriba ni al 10% de la ciutat». L’edil també creu que hi ha massa excepcions: «Els cotxes amb matrícula estrangera poden venir i fer el que volen».