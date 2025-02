Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha reduït el període de concessió de les llicències d'obres durant el 2024, quan la mitjana va ser de 4 mesos i 10 dies. Només un any abans, aquest tràmit requeria 10 mesos i 26 dies, i l’any 2019 era necessari un any i 2 mesos per aconseguir una llicència. Aquest canvi de tendència ha estat fruit de la implementació d’un pla d’agilització que es va posar en marxa al juny de l’any passat.

El conseller de Llicències, Nacho García ha explicat que «tot i que s’havien fet intents anteriorment, els temps d’espera eren molt llargs, i ja des de la campanya electoral teníem clar que calia posar-hi remei de seguida. Hem aconseguit molt bons resultats, i continuarem treballant per agilitzar els tràmits a la ciutadania». García ha volgut posar en relleu «la implicació del departament de Llicències i altres departaments com enginyeria de camins o industrial».

En aquest últim any, s’han tramitat algunes llicències complexes com la de les obres de reforma de l’àrea d’obstetrícia de l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla, que es va tramitar en 105 dies. Altres exemples són la llicència per a l’estesa d’una nova línia subterrània de mitja tensió i un nou centre de transformació que es va demanar el 16 de gener i es va concedir el 21 de febrer o la llicència per la reparació de deficiències estructurals d’un edifici al carrer la Unió que es va atorgar en 40 dies.

Finalment, també destaca la llicència d’obres per la rehabilitació integral del Museu i Necròpolis Paleocristiana que es va demanar la llicència el 25 de juny i es va atorgar el 30 de gener de 2025, que és una llicència de gran complexitat.

Pla de millora i nova normativa

El 2024 es va posar en marxa el pla de millora, que inclou 20 accions englobades en l’agilització de diversos factors: d’organització, de procediment, de gestor d’expedient i de control, d’avaluació i de normativa. Pel que fa al factor d’organització s’ha iniciat un programa de formació als treballadors, s’han reestructurat les tasques per tal de potenciar la seva autonomia i s’han incorporat dues persones més al departament.

Pel que fa a la millora del procediment s’ha optimitzat la petició d’informes, s’han suprimit tràmits innecessaris, i s’ha prioritzat el treball conjunt entre departaments. També s’han millorat diferents funcionalitats del gestor d’expedients.

A més a més, s’ha treballat en l’optimització del control i l’avaluació del tràmit amb la creació d’un quadre de comandament, per tal de controlar les diferents variables i detectar els principals problemes i desviacions.

Finalment, s’està elaborant una nova Ordenança reguladora de les llicències d’obres que es podria presentar el primer esborrany a l’abril i podria entrar en vigor a l’últim trimestre d’aquest 2025. Aquesta nova regulació té com a finalitat integrar la regulació de les llicències d’obres en una única ordenança per facilitar-ne la tramitació, així com a l’accés a la informació. També s’inclou ampliar el règim de comunicació prèvia en obres d’infraestructures de serveis tècnics així com altres accions destinades a agilitzar els tràmits.