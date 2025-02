Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona i l’empresa concessionària del contracte de neteja, FCC MA ha engegat aquest 2025 una redistribució de les tasques de les màquines de les que disposa actualment la ciutat. Aquestes reorganitzacions es fan en àmbits previstos al contracte, canviant el sistema de neteja per poder adequar-se millor i amb més intensitat als problemes de brutícia concrets de la ciutat.

Una de les tasques que s’ha impulsat és l’ús de tres màquines que normalment esbandeixen voreres amb alta pressió i que s’estaven utilitzant de forma mecànica; ara s’utilitzen amb mànega d’aigua a pressió acompanyada de la persona que condueix, així com d’una o dues persones operàries que utilitzen la mànega de l’aigua a pressió o que escombren el terra per retirar residus que hi puguin haver, com ara fulles o petits residus sòlids. Aquests treballs «milloren el resultat final de la neteja, ja que aquesta feina de precisió permet actuar d’una manera més dirigida i específica per retirar cada tipus de brutícia», apunta la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts.

Així mateix, es fan servir tres camions cisterna és a dir, regadors, que tenen aigua a pressió i que es destinen a la neteja també de les voreres més brutes. En aquests s’ha substituït la mànega de treball per una llança, per tal d’augmentar la pressió i així mateix, també s’hi ha sumat els treballadors que fan repàs manual.

Finalment, també es fa servir un vehicle versàtil de petites dimensions, que és capaç d’arribar als carrers més estrets, per al transport de mànegues amb connexió a la xarxa pública i neteja d’aquells espais amb un accés més difícil i que requereixen un precisió d’actuació d’acord a la naturalesa i dificultat de l’embrutiment de la via pública.

«En total parlem de set nous dispositius i un reforç dels equips humans, que prioritzen els punts amb més brutícia acumulada de les voreres, ja sigui per coloms o per altres taques al paviment i treballen de manera més profunda i localitzada», manifesta la consellera, que destaca que «en aquesta ocasió es pretén millorar la qualitat de la neteja en tant que hi ha algunes màquines que quan treballen de forma mecànica no netegen amb prou intensitat el carrer, degut a l’antiguitat que tenen, però si es combinen amb neteja manual donen millors resultats».

En totes aquestes neteges amb aigua s’hi està utilitzant un producte nou específic per la retirada dels excrements de colom, per tal de desincrustar i extreure’n les restes i en general, per millorar la qualitat de la neteja. I també s’estan senyalitzant les neteges amb cons per evitar relliscades o molèsties als vianants, en tant que amb aquests canvis es netegen bàsicament voreres. També s’estan atenent, amb aquest equip de reforç, incidències sorgides de la EPP.