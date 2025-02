Eduardo Cacho: «‘Agafar fred’ no ens posa malalts, però afavoreix el contagi dels virus»

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Sembla que aquest hivern tothom està caient malalt...

«Sí, aquest any estem veient molts casos de refredats, grip i altres infeccions respiratòries com les bronquitis, pneumònies i faringitis, que serien les més comunes. També ens trobem casos de Covid, però es podria dir que aquesta és una patologia atemporal que no necessàriament pateix un repunt durant l’hivern».

A què es deu aquest augment de casos? ‘Agafar fred’ ens pot posar malalts o és només un mite?

«No, el fred en si mateix no ens posa malalts, i tampoc ho fa caminar descalços. No ‘agafem fred’, sinó que agafem un virus, o en alguns casos una infecció bacteriana. Per exemple, la grip la provoca la influença i el refredat comú l’acostuma a causar el rinovirus. En tot cas, el fred no ens pot transmetre aquests virus, però sí que facilita la seva propagació. A l’hivern ventilem menys per mantenir la temperatura de casa i això fa que l’aire no es renovi, fent més freqüent la contaminació intradomèstica. A més, passem més temps en espais tancats i en contacte proper amb altres persones, cosa que afavoreix el contagi».

Com evitem aquests contagis?

«El més important és mantenir una bona higiene de mans, ventilar les habitacions diàriament i seguir una alimentació equilibrada. Encara que sigui incòmode, obrir finestres cada dia ajuda molt a reduir la transmissió de virus. Pel que fa a la nutrició, una dieta equilibrada és fonamental per mantenir el sistema immunitari fort. Nutrients com la vitamina C i minerals com el zinc ajuden a reforçar-lo. La gelea real també és un bon estimulant».

I quan ja comencem a trobar-nos malament?

«Evidentment, cal prestar atenció als símptomes, prendre la medicació corresponent, i en cas de trobar-se molt malament acudir a un professional. A més, i això potser és una mica controvertit, jo sempre aconsello que, si la febre és moderada, no es prenguin analgèsics de seguida per baixar-la. La febre no deixa de ser un mecanisme natural d’activació del sistema immunitari, i en casos lleus pot ajudar el cos a combatre millor la infecció. De vegades cal deixar que el cos faci la seva feina».

Quin paper tenen les farmàcies en la prevenció i atenció d’aquestes patologies?

«Les farmàcies juguen un paper fonamental, perquè som el primer punt de consulta per moltes persones. Estem perfectament capacitats per atendre patologies menors, com refredats o mal de gola. D’aquesta manera actuem com un cribratge per evitar el col·lapse d’urgències amb casos lleus. A més, fem molta feina de conscienciació, sobretot amb la vacunació contra la grip i la COVID-19, i ens assegurem que la població estigui ben informada sobre les mesures preventives».

Enguany s’ha registrat una taxa de vacunació contra la grip força baixa. Per què creu que passa això?

«Després de la pandèmia, ha crescut la desconfiança cap a les vacunes. Hi ha qui creu que poden ser perjudicials per a la salut, però la realitat és que són la millor manera de preparar el sistema immunitari per combatre els virus de manera eficaç. Per això insistim tant en la importància de vacunar-se, especialment en persones de risc com els majors de 60 anys i persones amb altres patologies preexistents o que estiguin immune debilitats».