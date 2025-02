Tarragona continua sense representació del govern espanyol

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Estar en actiu i ser funcionari A1 —el rang més alt dins de l’administració pública— són els principals requisits per a poder ser nomenat subdelegat del Govern central. Aquestes exigències fan que el nombre de candidats possibles es redueixi considerablement.

A més, els socialistes volen que la persona que acabi ocupant aquest càrrec a la província de Tarragona sigui una dona. Això fa que el cèrcol es tanqui més encara. Fa més de tres mesos que Santi Castellà va abandonar l’edifici de la plaça Imperial Tàrraco per a convertir-se en el nou director del Port de Tarragona i la incògnita de qui el rellevarà com a màxim representant de l’Estat encara no s’ha aclarit.

A principis de desembre, la voluntat de l’executiu espanyol era poder tancar el fitxatge abans de Nadal. El passat 15 de gener, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, assegurava durant un acte que va tenir lloc a la capital tarragonina que abans d’acabar el mes tindrien un nom. Ara, fonts socialistes apunten que la situació es podria resoldre durant els pròxims dies. Veurem si, a la tercera, va la vençuda.

Un dels primers noms que es va posar sobre la taula va ser el del senador Alfons Garcia, exalcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, però no complia amb els requisits exigits per a assumir el càrrec. Per a poder ser subdelegat del Govern, has de ser funcionari del grup A1, associat als nivells de responsabilitat més alts de l’administració. Les professionals d’aquest nivell solen exercir rols com a directors generals, inspectors i altres càrrecs d’alt comandament en les institucions públiques.

El diputat Andreu Martín complia amb el perfil que buscava l’executiu espanyol i, de fet, va ser una opció ferma per a liderar la Subdelegació. Finalment, els socialistes van frenar el seu trasllat de Madrid a Tarragona per a mantenir-lo en el Congrés dels Diputats, on s’ha convertit en una figura de pes per al grup parlamentari. Un cop descartades aquestes opcions, el Govern central aposta perquè sigui una dona qui rellevi a Castellà.

La recerca no està sent fàcil. De fet, han hagut de buscar fora del partit. L’exrectora de la URV, María José Figueras, va ser l’opció que va prendre més força a finals d’any, però les negociacions no van arribar a bon port. Per a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, el PSC va aconseguir un relleu ràpid per a Àngel Xifré (ERC). Poques setmanes després de la investidura de Salvador Illa, la canongina Lucía López Cerdán va ser nomenada delegada territorial a la demarcació tarragonina.

Tot i que fa poc més de tres mesos que el càrrec de subdelegat, aquesta situació no ha suposat cap gran problema per al territori. Sobretot per a la gent de carrer, que no ha vist afectat el seu dia a dia. Pel que fa als actes institucionals, ha estat el secretari general de la Subdelegació del Govern central a Tarragona, Carlos Miranda, qui ha exercit com a màxim representant de l’Estat.

Cal recordar que algunes de les competències que ha d’assumir el subdelegat són dirigir els serveis integrats de l’Administració General de l’Estat; impulsar, supervisar i inspeccionar els serveis no integrats; exercir les funcions de comunicació, col·laboració i cooperació amb les corporacions locals, i informar sobre la incidència en el territori dels programes de finançament estatal; o mantenir relacions de col·laboració amb els òrgans territorials de la Generalitat.