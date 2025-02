Portals immobiliaris ofereixen un inexistent castell medieval a Torreforta per 2,9 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els portals immobiliaris són una gran eina per a molts usuaris a l'hora de buscar pisos i casa per a convertir-los en un nou habitatge. En ells, els propietaris poden posar en venda o lloguer els seus immobles perquè la gent els valori com a possibles opcions, detallant les seves característiques. Tanmateix, com tot a la xarxa, s'ha d'anar amb compte, i cal revisar-ho, ja que a vegades, alguns anuncis en línia no s'adeqüen a la realitat.

En els portals immobiliaris Habitaclia i Fotocasa ha sortit a la venda un suposat castell medieval del segle IX situat al barri de Torreforta, a Tarragona. L'anunci descriu la propietat com una «finca rústica» amb 10 habitacions, 1.840 metres quadrats construïts i 1.167 metres quadrats de terreny que es posa a la venda a un preu de 2.900.000 euros. Tanmateix, aquest castell no existeix, i, qualsevol persona que hagi passejat pel barri és conscient que la construcció que es descriu i apareix a les imatges no es troba en aquesta ubicació.

L'anunci, que ha estat difós a les plataformes de venda, assegura que «seguint l'ordre de venda del propietari, proporcionem alguns detalls i utilitzem fotos de fitxer per protegir la confidencialitat. Més informació serà compartida a la signatura d'un acord de confidencialitat».

A més, la descripció de l'immoble assegura que es tracta d'una «gran oportunitat per als apassionats de la història», ja que els seus orígens es remuntarien al segle IX i amagaria passadissos secrets que condueixen a la platja i a la muntanya. També es destaca com una «gran oportunitat d'inversió amb possibilitat de convertir-se en hotel».

L'anunci també dona detalls de la ciutat de Tarragona i descriu que, el castell estaria ubicat «a només 2 km de la platja, considerada una de les millors de la Costa Daurada, i a 14 km de l'aeroport de Tarragona. A més, es destaca que Barcelona es troba a 87 km de distància», afegint un atractiu turístic a la suposada propietat.