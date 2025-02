Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa immobiliària Ampro Grup ha començat a construir una nova promoció residencial al número 14 de la Via Augusta. D'aquesta manera, l’històric concessionari i edifici Renault es convertirà en un immoble de sis pisos.

Es preveu la creació de sis habitatges, tres cotxeres, deu pàrquings i un local, tots ells de qualitats altes. La previsió és que els pisos es puguin entregar als seus compradors l’estiu del 2026.

Imatge virtual de la nova promoció d’habitatges projectats al número 14 de la Via Augusta.Ampro Grup

Fa un mes, es van iniciar els treballs d’enderrocament de la finca abandonada de la Via Augusta per a procedir, posteriorment, a la construcció del nou bloc de pisos.

La nova promoció conservarà elements emblemàtics de l’antic concessionari Renault: el voladís de formigó i la gran vidriera amb forma de semicercle, que feia com a aparador. Aquesta part és un bé d’interès que està protegit patrimonialment segons el pla urbanístic vigent.

L’edifici Renault va ser obra d’Antoni Bonet Castellana i Josep Puig Torné. Aquest constava de cinc plantes: les tres superiors per a ús residencial, i la planta baixa i l’entresol per a les oficines de l’empresa automobilística. Aquesta construcció dels anys 60, situada a la Via Augusta, és un dels exemples més representatius de l’arquitectura moderna a Tarragona. Al seu costat, José María Monravà hi va edificar un concessionari, taller i garatge.

