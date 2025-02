El museu de matemàtiques que aterra a Tarragona: més d'una vintena de reptes per a resoldre

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Les matemàtiques són, sense dubte, una de les assignatures menys populars entre els estudiants de qualsevol centre escolar. L’àlgebra, la geometria i una infinitud de problemes indesxifrables es colen, cada dia, en els malsons de milers d’adolescents que perceben les matemàtiques com una disciplina distant, gairebé intangible, que es resol amb regles estrictes i poc marge per a la creativitat.

Però al Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), aquesta abstracció es transforma en una experiència palpable. Aquí els números es toquen, les fórmules es construeixen amb les mans i els teoremes es resolen jugant. El seu nou espai, situat a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), ja ha obert les portes, convertint-se en la primera subseu permanent del museu fora de Cornellà de Llobregat.

La iniciativa, que busca apropar les matemàtiques als estudiants de 5è de Primària a 2n d’ESO, ja acumula 6.500 visites escolars concertades. Ahir, va ser el torn dels alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Tarragona, que van poder redescobrir aquesta ciència tan temuda a través d’una gimcana i més d’una vintena de reptes, dissenyats per «fomentar la interacció i el pensament lògic».

Així ho explicava José Rey, delegat del MMACA a Tarragona. «El nostre lema és ‘prohibit no tocar’», informava als estudiants, que se’l miraven atònits. «Estem molt contents de començar aquesta nova etapa a Tarragona», assegurava el delegat. El museu ja havia aterrat a la ciutat de forma temporal els anys 2017 i 2019, quan l’exposició itinerant es va instal·lar als tinglados del Port.

Ara, l’objectiu és que aquesta nova subseu sigui la primera de moltes, creant una xarxa de museus de proximitat arreu de Catalunya. A més, també s’està buscant un nou espai de majors dimensions que pugui acollir l’exposició de forma permanent.

El grup visitant va deixar molt clar que no eren grans aficionats a les matemàtiques, responent amb un fort «No!» a la pregunta que se’ls hi va plantejar en un inici. No obstant això, segons després es trobaven immersos en els diferents jocs d’enginy, rodejant les taules i conversant animadament per trobar la solució.

Aprendre jugant

«És bastant difícil, però està bé, perquè podem aprendre mentre juguem», afirmava la Laia Recasens, que intentava resoldre un puzle de fraccions. «A classe cada dia és igual, llavors sempre ens agrada fer excursions com aquesta», confessava Paula Lázaro.

«Estic molt contenta, veig molts alumnes engrescats amb els reptes. A classe no mostren el mateix interès», confessava Begoña Periáñez, cap del departament de matemàtiques de l’Institut Tarragona. «Intentarem visitar el museu cada any a l’inici de curs, ja que molts arriben de la Primària bastant desmotivats», explicava.

A partir del 14 de març, el Dia Internacional de les Matemàtiques, l’espai obrirà les portes cada divendres de 17 h a 20 h per acollir tota mena de visitants. A més, per celebrar l’efemèride, el centre organitzarà una «gran festa de les matemàtiques» amb accés gratuït durant la qual els visitants podran gaudir de diferents activitats, reptes i la inauguració de la mini exposició.