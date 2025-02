Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) ha completat aquest gener la restauració de la Torre dels Escipions, danyada per la caiguda d’un llamp la nit del 20 d’abril de 2022. Es tracta del monument funerari, datat al segle I dC, més ben conservat de la Tarragona romana. El monument està reconegut com a Patrimoni de la Humanitat dins el conjunt arqueològic.

L’actuació, amb un pressupost de 42.517,1 euros, ha permès reparar els desperfectes causats pel llamp, especialment a la cara sud, on van caure parts de la cornisa i del plint. A més, la torre va patir el desplaçament de carreus a diversos punts de la part superior. També ha servit per fer accions de conservació preventiva i per instal·lar-hi un parallamps per protegir-la.

El mateix mes d’abril de fa tres anys, es va impulsar una actuació d’emergència per garantir la seguretat del monument i dels visitants, que va implicar l’estabilització de la torre i la retirada de part del material afectat.

L’actuació per reparar els danys causats per l'impacte d'un llamp ha permès el segellat de fissures i la reintegració de part dels materials que es van desprendre, així com la recol·locació dels carreus desplaçats o que s’havien retirat per seguretat.

En paral·lel, s’ha intervingut de forma preventiva en tot el monument. Així, s’ha fet una neteja general de tots els paraments, s’han reparat les juntes que ho requerien i s’ha aplicat un protector superficial.

La Torre dels Escipions

La Torre dels Escipions és considerat el monument funerari més ben conservat de la Tarragona romana. Tot i que s’havia interpretat com dedicat als germans Escipió (segle III aC), les investigacions del segle XX van concloure que, per la seva datació (segle I dC) i característiques, hauria servit per acollir les restes d’una família benestant de Tàrraco. A més, la torre està reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat dins el conjunt arqueològic de Tàrraco. Aquesta es troba al peu de la nacional 340, als afores de Tarragona.