Un gall dindi es passeja pels carrers de Tarragona

Imatge del gall dindi passejant-se per Tarragona i, aparentment, seguint una persona.Instagram

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un sorprenent vídeo s’ha viralitzat a les xarxes socials, mostrant un gall dindi passejant pels carrers de Tarragona, específicament per la carretera València. En les imatges, el gall dindi sembla que va seguint i que obeeix una persona que camina uns metres per davant, la qual cosa ha generat una gran curiositat entre els usuaris.

El vídeo ha estat compartit a Instagram i ha aconseguit un gran número d’impressions. De fet, els usuaris no han trigat en reaccionar amb divertits comentaris, entre els quals es poden llegir frases com: «Cadascú treu a passejar la mascota que vol», «la vorera és per a tothom» o «aquest segle és sorprenent».