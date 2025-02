Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres persones han resultat ferides per inhalació de fum en un incendi durant aquesta matinada de dimarts en un pis de Sant Pere i Sant Pau. Els Bombers han rebut l'avís a les 05.58 hores i s'han desplaçat amb cinc dotacions fins al carrer Sant Tomàs.

Segons ha explicat Bombers, quan han arribat el foc estava desenvolupat en una habitació on ha cremat un matalàs. La resta ha quedat afectat per fum. L'estança on s'ha originat l'incendi ha quedat afectada al 100%.

Com a conseqüència de l'incendi, tres persones han resultat afectades per inhalació de fum i dues d'elles han estat traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat menys greu. El SEM ha activat quatre unitats

A més a més, unes 18 persones del bloc afectat s'han autoevacuat, mentre que la resta s'han confinat preventivament durant l'extinció fins que l'escala ha quedat lliure de fum.

La Guàrdia Urbana de Tarragona també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per tallar els carrers i regular el trànsit.