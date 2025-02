Comencen les obres d'adequació de La Torreforta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres d’adequació de la masia de La Torreforta ja han començat. La intervenció, que compta amb un pressupost de 140.625,18 € iva inclòs, està previst que tinguin una durada de 4 mesos.

Un cop finalitzades les obres, l’edifici acollirà les oficines del Servei d’Intervenció Socioeducativa de Ponent, de l’Institut Municipal de Serveis Socials, que actualment es troben repartides en diferents espais municipals com son el Centre Cívic de Torreforta i les escoles municipals de la zona de Ponent.

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) és un servei al qual són remesos els menors en situació de risc i les seves famílies i es treballa, justament, per a reduir aquestes situacions, establir vincles emocionals i incidir en el desenvolupament d'habilitats socials, entre altres.

Els treballs d’adequació

La superfície construïda total de l’edifici de la Torreforta és de 759,68 m2. Es composa de planta baixa de 111,05 m2 de superfície útil, planta primera, de 89,81 m2; segona, amb de 113,35 m2 de superfície útil; i altell. Amb aquesta intervenció es pretén adaptar els espais per donar ús administratiu i alguns espais polivalents.

Entre els treballs a realitzar, es canviarà tota la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions per posar els punts de treball d’acord amb les exigències actuals, es canviaran totes les lluminàries per tecnologia LED i es pintarà tot l’edifici. També es posaran portes divisòries per protegir les escales d’acord amb la normativa.

La planta baixa s’adequarà per tal que sigui utilitzada d’acord amb la normativa per l’ús amb menors amb una escala tancada i zona diàfana per fer tallers amb una sala amb pantalla i projector. A aquesta sala, que també serà espai per psicomotricitat i espai polivalent per fer formacions i projeccions, es canviarà el terra per un de parquet per fer més acollidor l’espai on hi haurà infants petits.

La primera i segona planta, que alberguen actualment despatxos, seran reformades per tal de ser destinades a atenció de famílies. Igual que a la planta baixa, es canviaran les lluminàries i la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, així com es col·locarà una barana. A la segona planta també s’instal·laran nous equips de climatització.

A la part exterior de l’edifici, s’enderrocarà tot el mur de tancament del solar i es construirà un de nou i es col·locaran portes tant d’accés peatonal com de vehicles. També es col·locarà un paviment imprès per un camí per tal de complir amb les condicions d’accessibilitat així com al voltant de l’edifici.

En aquesta zona exterior es realitzarà una desbrossada general de tota la finca amb la retirada de totes les males herbes. S’adequarà i anivellarà tota la finca per eliminar clots i forats mitjançant màquina anivelladora i aportació de sauló compactat. També s’instal·laran lluminàries tant a la façana com a la part enjardinada i es plantaran noves plantes. Finalment, també s’instal·larà un parc amb bancs i taules que estarà obert a la ciutadania les hores que el centre estigui obert.

La Masia, construïda com a torre de defensa de la ciutat, va ser atacada durant la Guerra del Francès i es va convertir en refugi durant la Guerra Civil. A principis del segle XX es va començar a edificar als voltants de la Torre, situant-la com a nucli i símbol, que donaria pas al barri que al 1941 va ser reconegut oficialment amb la toponímia de Torreforta en honor a l’antiga fortificació. Inclosa en l'inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya, ja va albergar la seu central del l’IMSST entre 1993 i 2015; i posteriorment va ser seu del Patronat Municipal d’Esports.