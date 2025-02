Recuperen una bicicleta elèctrica valorada en 4.000 euros sostreta a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona va recuperar dimarts passat una bicicleta elèctrica, amb un valor de 4.000 euros, que havia sigut robada. Una patrulla de la policia tarragonina va aturar un home a l’alçada del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili que circulava amb una bicicleta elèctrica i li va demanar la documentació. L’home, de 32 anys, es va negar a facilitar-los qualsevol tipus de documentació i va fugir corrents, però després d’una persecució a peu, va ser interceptat al carrer Baró de les Quatre Torres. Tot i els intents d’escapolir-se, finalment va ser detingut per resistència i desobediència als agents.

Un cop detingut, els agents van confirmar que no podia facilitar qui era el propietari de la bicicleta i, a més a més, que a la motxilla que duia a l’esquena hi havia el material necessari per poder sostreure’n una d’aquestes característiques. Se li van intervenir una miniradial que funciona amb bateria, quatre tornavisos de diferents mides, una tenalla, una clau fixa, guants i, evidentment, també la bicicleta.

Un agent de la Unitat de Trànsit i Transports (UTT) va fer les gestions pertinents per poder esbrinar qui era el propietari de la bicicleta i localitzar-lo. Després de fer la comprovació, es va certificar que era d’un turista alemany que en el moment del robatori es trobava al Fortí de la Reina. El lladre va aprofitar per sostreure la bicicleta quan estava penjada a la caravana en aquest punt de la ciutat.

Aquest divendres, 7 de febrer, se li va entregar la bicicleta al seu propietari a la comissaria de la Guàrdia Urbana.