El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMCA) ha arrencat aquest dilluns la seva activitat permanent a Tarragona amb l'obertura d’una nova seu a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET). Dos grups de primer d’ESO de l’Institut Tarragona han estrenat l’espai i han resolt reptes matemàtics a través de jocs de taula i d’una gimcana al Parc de la Ciutat.

Fins al pròxim mes de juny, l’equipament ja té programades 6.500 visites de grups escolars. La nova seu obrirà al públic cada divendres a partir del 14 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Matemàtiques, dia que s'organitzarà una gran festa. La consellera d'Educació, Isabel Mascaró, ha dit que faran tot allò que sigui possible per trobar una seu permanent per l’MMCA.