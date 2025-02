L’Hospital Joan XXIII du a terme unes 600 visites de pacients amb epilèpsia a l’any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona compta amb una consulta monogràfica d’epilèpsia, tres dies a la setmana, amb els especialistes del Servei de Neurologia Ángela Monterde, Johan Villarreal i Lídia Lara. Des de fa cinc anys, s’hi visiten uns 600 pacients a l’any, aproximadament, tot i que «probablement hi ha persones no diagnosticades perquè hi ha crisis epilèptiques difícils de diagnosticar; no totes les crisis són com es veuen a les pel·lícules», afirma el Dr. Villarreal.

L'epilèpsia forma part d’un grup de malalties que afecten el sistema nerviós central i la manifestació clínica habitual són les crisis epilèptiques, fruit d'una activitat elèctrica anormal de les neurones a l'escorça cerebral. Aproximadament un 70 % es controlen bé amb els fàrmacs antiepilèptics. Aquesta patologia afecta individus de totes les edats, encara que «és més gran la incidència en els primers anys de vida i en la tercera edat», explica l’especialista, Dra. Monterde.

Causes i manifestació de l’epilèpsia

L'epilèpsia es manifesta habitualment amb crisis epilèptiques espontànies. La clínica és molt variable, des de pèrdua de consciència amb convulsions (la més coneguda i perillosa) fins a símptomes motors, sensitius, visuals o psíquics sense alteració del nivell de consciència. La durada aproximada és d’entre 1 i 5 minuts.

«Es pot produir per causes genètiques, per causes estructurals com una lesió al cervell provocada per un traumatisme, un ictus, un tumor, una infecció, etc.», explica Ángela Monterde, o, en alguns casos, per causes desconegudes que solen ser lesions estructurals microscòpiques.

Avui dilluns 10 de febrer, se celebra el Dia Internacional de l’Epilèpsia, per iniciativa de l'Oficina Internacional per l'Epilèpsia i de la Lliga Internacional contra l'Epilèpsia. La jornada pretén augmentar la visibilitat de la malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i les seves famílies. Per això, és fonamental conscienciar la població de l'impacte que suposa l'epilèpsia per a les persones afectades i el seu entorn, garantir l'accés a un diagnòstic i tractaments adequats, i promoure la recerca.