La Generalitat invertirà 94,2 MEUR en la construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona

La Generalitat de Catalunya construirà cinc nous equipaments judicials fins al 2030. L’Administració catalana invertirà 230,3 milions d’euros en la creació d’aquests edificis, segons ha avançat El Periódico, que apunta que se n’han reservat 94,2 per al futur Fòrum de la Justícia de Tarragona.

Aquest projecte, que s’endurà un 41% del pressupost total previst, és el segon més important, només per darrere de la nova Audiència de Barcelona, que costarà 104,7 milions d’euros.

El pla d’inversions 2024-2030 de la Conselleria de Justicia i Qualitat Democràtica també inclou 27,55 milions d’euros en ampliacions als jutjats de Vic, Mollet del Vallès, Badalona, Mataró, Tremp i Sabadell. També es destinaran 25,2 milions per a reformes integrals d’immobles a Tortosa, Reus, Lleida, Girona, Figueres, Cervera, Arenys de Mar i Mataró. Finalment, també estan pendents de programació 153 milions més d’inversions en equipaments judicials a diversos municipis.

Pel que fa als 230 milions reservats per a la construcció de nous edificis, 21,2 milions d’euros aniran a parar a deu jutjats de Martorell; 10,2 a sis jutjats de Santa Coloma de Farners i 104,7 a sufragar les dues primeres fases de la construcció de la nova Audiència Provincial de Barcelona. Els 94,2 milions restants seran per al futur Fòrum Judicial de Tarragona, que albergarà 41 jutjats i sis seccions.

El passat mes d’octubre, durant la seva primera visita institucional a l’Ajuntament de Tarragona, la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, anunciava un increment de 20 milions d’euros en el pressupost d’aquest projecte, passant dels 70 previstos inicialment a més de 90. Finalment, la inversió a realitzar serà de 94,2 milions d’euros, tal com ha avançat El Periódico.

Romero argumentava que aquest sobrecost responia a una actualització per la pujada de preus general, així com a la reestructuració de l’equipament per a ampliar-lo i que no es quedi petit un cop s’inauguri.

De fet, aquesta ha estat una de les principals preocupacions mostrades per l’I·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAC), així com els constants endarreriments en l’inici de la construcció d’aquest reclamat equipament. De fet, el passat estiu van presentar una reclamació davant la Síndica de Greuges, després que s’anunciés que el Fòrum Judicial no estaria enllestit fins al 2028, en lloc del 2026 com s’havia anunciat durant el 2023.

Licitar el projecte al març

La consellera Romero va assegurar a l’octubre que el projecte es licitarà el març d’enguany. A més, abans que acabés el 2024, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va anunciar en la seva visita a Tarragona que ja s’han definit i acordat amb tots els agents implicats quin serà el pla funcional i l’estètica de la façana del futur Fòrum de la Justícia.

Així, va refermar la voluntat del Govern català d’iniciar les obres durant el primer semestre del 2026, perquè estigui totalment operatiu a finals del 2028, trenta anys després del primer cop que es va parlar del projecte.