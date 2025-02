Ematsa retira 177,5 tones de residus sòlids de la xarxa de clavegueram

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha recollit durant el 2024 un total de 177,5 tones de residus a través de diferents sistemes de retenció situats als sobreeixidors de la xarxa de clavegueram i a l'entrada de les estacions de depuració d'aigües residuals.

Aquesta xifra es desglossa en 116 tones de residus sòlids i 43 tones de sorres retirades a les estacions de depuració d'aigües residuals i 18,5 tones de residus retinguts a les xarxes dels sobreeixidors. La companyia d’aigües disposa de 32 xarxes instal·lades en sis punts de la xarxa de clavegueram.

Com a novetat, Ematsa ha instal·lat un nou tamís ubicat al sobreeixidor de l'estació de bombament d'aigües residuals del Francolí, una nova infraestructura que incrementa la capacitat de retenció de residus sòlids.

Tots aquests elements entren en funcionament en episodis de pluges torrencials i recullen els residus que arrosseguen els col·lectors de sanejament i, d’aquesta manera, eviten l’abocament a medi natural i que la seva acumulació en col·lectors i bombaments provoqui obstruccions i malmeti la maquinària. A més, la retirada dels residus facilita i millora la qualitat del procés de depuració.

Cal destacar que una gran part d'aquests residus sòlids retirats de la xarxa de clavegueram són tovalloletes humides. Aquests productes no es descomponen adequadament i causen greus problemes en el sistema de sanejament, ja que s'acumulen i formen grans masses que obstrueixen canonades.

L'alcalde de Tarragona i president d’Ematsa, Rubén Viñuales, assenyala la importància de fer-nos responsables com a societat de tenir cura del nostre entorn. En aquest sentit, destaca els bons resultats dels sistemes implantats per Ematsa per minimitzar l’impacte en el medi ambient, però afegeix que cal una tasca conjunta amb la ciutadania per evitar que tots aquests residus acabin a la xarxa de clavegueram.