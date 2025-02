Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La productora tarragonina Ayhe Productions busca joves racialitzats d’entre 14 i 20 anys per participar en un projecte fotogràfic d’una nova pel·lícula ambientada als barris de Ponent de la ciutat.

Es tracta de Cara sucia, el segon llargmetratge del director argentino-català Ignació Acconcia, i el seu primer de ficció. Aquest explica la història d’en Bruno, un adolescent d’origen colombià amb vitiligo, una malaltia genètica que provoca la pèrdua de pigmentació de la pell.

Cansat de l’assetjament que pateix, agredeix un company de l’institut i és condemnat a realitzar serveis comunitaris en una residència per a menors amb discapacitat intel·lectual. Serà allà on finalment entendrà que, per ser acceptat, primer haurà d’acceptar-se a ell mateix.

El film va començar a desenvolupar-se el 2021 i va entrar en producció l’any 2022. Des de llavors ha estat seleccionat en diversos laboratoris cinematogràfics com Cine Qua Non Lab 2022, Rueda Residencias 2023 i el Campus de Verano 2024.

De moment, el projecte compta amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), la Diputació de Tarragona, i l’Ajuntament de Tarragona. Ara, el llargmetratge es troba en la fase de recerca de finançament internacional per completar el pressupost necessari. És per aquest motiu que l’equip necessita joves dels barris de Ponent que els ajudin a il·lustrar el projecte.

Tot i que l’equip avisa que no poden garantir que les noies i els nois seleccionats acabin protagonitzant la pel·lícula, avancen que és probable que sí que formin part del film. Concretament, la productora busca actrius i actors no professionals, ja que volen mantenir l’autenticitat de la història.

El rodatge, preveuen, es realitzarà durant la primavera de l’any vinent, amb els barris de Torreforta, Campclar i Bonavista com a escenari. El càsting, que compta amb la col·laboració de les entitats Casal de l’Amic i Todos en Azul, serà obert i tindrà lloc demà dimarts 11 de febrer de 17 h a 19 h al local de l’AV Campclar Zona Esportiva, situat a l’edifici Cotxeres del carrer Riu Algars.

La inscripció es farà per ordre d’arribada. Els interessats també poden enviar un correu electrònic a ayhecasting@gmail.com amb el seu nom, cognoms, número de telèfon, fotografies i un vídeo de presentació.

Del documental a la ficció

Ignacio Acconcia, director i guionista argentí establert a Tarragona, prové del món del documental i amb Cara sucia s’endinsa per primera vegada en el llargmetratge de ficció. Format a l’ESCAC i al Màster en Documental de Creació de la UPF, ha dirigit el llargmetratge documental El Niño de Fuego (2021), premiat a festivals com la SEMINCI i DocsBarcelona, i Imade (2024), un curt documental candidat als Premis Gaudí d’enguany.

Aquest darrer projecte ja el va realitzar de mà d’Ayhe Productions. Es tracta d’una productora tarragonina independent coneguda per projectes com El dulce sabor del limón, Catorce de marzo, Abril, o Solo, que també va ser nominada a la categoria de millor curtmetratge als XV Premis Gaudí.