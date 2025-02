La Farra dels Bisbots omple la Part Alta de sàtira i festa

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona edició de la Farra dels Bisbots ha omplert de música, ironia i festa la Part Alta de Tarragona aquest dissabte. L’esdeveniment, organitzat per la Colla La Bóta, ha servit per escalfar motors de cara al Carnaval i per captar nous membres.

A més, s’ha presentat la disfressa d’aquest any: un uniforme de la Guàrdia Civil tenyit de color rosa, combinat amb mantellina, pinta i plataformes per «convertir-la en una autèntica drag queen».

Aquest vestuari busca ironitzar sobre «la persecució del col·lectiu transformista durant la dictadura franquista». Amb aquesta paròdia, la colla vol fer memòria d’una època fosca i, alhora, reivindicar els drets aconseguits amb la democràcia, que avui dia consideren amenaçats.

Durant la trobada, els bisbes satírics han dedicat les seves burles a diverses figures públiques i han culminat la festa amb una peculiar «comunió» col·lectiva, repartint trossos de coca entre els assistents.

Amb aquesta edició, la Colla La Bóta celebra quaranta anys d’història, consolidant-se com una de les agrupacions més irreverents i compromeses amb l’essència satírica del Carnaval tarragoní.