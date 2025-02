Cauen amb el cotxe per un barranc de 30 metres a Tarragona i surten il·lesos

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte a la matinada, un vehicle va caure per un barranc de 30 metres d'alçada a Tarragona. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 1:46 hores, quan un dels ocupants va aconseguir contactar amb els Bombers de la Generalitat per informar que estava atrapat dins del cotxe.

La grua no aconseguia treure el vehicle de la zona inicialment, però finalment els dos ocupants van poder sortir del cotxe sense necessitat d'intervenció dels Bombers.

Malgrat l'ensurt causat per la situació, finalment no va ser necessari cap tractament mèdic, i els dos ocupants van resultar il·lesos i van poder marxar per les seves pròpies forces.