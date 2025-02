Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El concert solidari Mamapop Generació Movida celebrat a Tarragona el passat 16 de novembre ha assolit uns beneficis totals de 30.876 euros que es destinaran íntegrament a la investigació del càncer de mama que lidera l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). La quantitat final és resultat dels beneficis del concert celebrat al Palau Firal i de Congressos de Tarragona (25.007 euros) i de les donacions, entre altres, del Rotary Tarragona i del Club Bàsquet Tarragona.

Els més de 30.800 euros que Mamapop ha entregat aquest divendres al matí a l’IISPV suposen un increment del 30% respecte a la donació fruit del primer Mamapop celebrat a la ciutat de Tarragona l'any 2023 (23.699 euros).

Gràcies a aquesta donació, aquest any s’ha posat en marxa un contracte predoctoral a l’IISPV a través del qual la investigadora Noelia Peláez Poblet està duent a terme una recerca sobre noves connexions entre l'obesitat i el càncer de mama; un dels càncers que més fortament s’associa amb l’obesitat, especialment en dones postmenopàusiques.

L'acte de lliurament del xec solidari ha tingut lloc aquest divendres al matí a l'Ajuntament de Tarragona amb la participació de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El batlle ha assegurat que «és un orgull ser amb vosaltres en aquesta lluita compartida per vèncer el càncer de mama, una malaltia horrorosa que s'emporta a massa gent». Viñuales ha destacat que es tracta d'un projecte «que combina a la perfecció la solidaritat, l’espectacle, l’emoció i la investigació».

En total, la contribució de Mamapop a l’IISPV en aquestes dues edicions celebrades a Tarragona suma ja 54.575 euros. En aquest sentit, Manel Simon, impulsor i director artístic de Mamapop, ha ressaltat el desig de continuar teixint aliances i treballant a les comarques de Tarragona per contribuir a la investigació. «Gràcies a la implicació del públic, empreses i entitats amb Mamapop, ja s’ha posat en marxa una beca predoctoral i una de les nostres prioritats és contribuir a mantenir activa aquesta recerca», ha afegit.

També en el transcurs de l'acte, el doctor Joan Vendrell, director de l’IISPV, ha subratllat la necessitat de posar en valor la recerca com una via fonamental per millorar i avançar en el diagnòstic i tractament d’algunes malalties. En aquest sentit, ha explicat que «en els seus 20 anys d’existència, el nostre institut d’investigació ha consolidat la seva activitat en quatre àrees de recerca, una d’elles la d’oncologia, en la qual gràcies a Mamapop hem potenciat les recerques en el camp del càncer de mama».