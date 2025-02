L’Ajuntament de Tarragona promocionarà el Mammuthus per a pagar el seu ‘deute’ amb la Canonja

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 2012, després de la segregació de la Canonja per a independitzar-se de Tarragona, els Ajuntaments d’ambdós municipis van signar un acord que preveia que el consistori tarragoní aportaria fins a 1.100.000 euros per tal de complir els compromisos adquirits amb anterioritat amb la Canonja. Encara resten 400.000 euros per pagar, però, finalment, no hauran de ser abonats per part del gabinet de la plaça de la Font.

Així ho han acordat les dues administracions implicades, que signaran una modificació del conveni relatiu a les liquidacions a favor de l’extingida Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). Amb aquest nou compromís, l’Ajuntament de Tarragona no tindrà l’obligació de liquidar els pagaments corresponents al 2024 i 2025 —de 200.000 euros cadascun—.

Això sí, per a saldar el seu ‘deute’, haurà d’integrar l’Espai Mammuthus de la Canonja, un centre d’interpretació del jaciment arqueològic del Barranc de la Boella que permet conèixer les primeres poblacions humanes del territori.

Durant els pròxims sis anys, el municipi de la Canonja serà inclòs en les activitats del Patronat de Turisme de Tarragona. Així, s’implementaran accions de cooperació i promoció, que inclouran l’impuls de campanyes publicitàries, la participació en esdeveniments turístics o la creació de material promocional específic. D’aquesta manera, el Mamuthus s’integrarà dins de la promoció, publicitat i difusió que anualment des de la capital tarragonina.

L’Ajuntament compensarà d’aquesta forma els 400.000 euros que li faltaven per abonar pel conveni que va signar fa més d’una dècada. Segons l’acord, el consistori tarragoní havia d’aportar 1,1 milions d’euros en total. Es va fer un primer pagament de 100.000 euros, previst en el pressupost municipal de l’exercici 2012, i la resta es va dividir en quantitats iguals de 100.000 euros, des del 2014 fins al 2023. Tant per a l’any 2024 com per al 2025, l’import estipulat era de 200.000 euros.

La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, ha posat de manifest que «amb aquesta modificació del conveni refermem la col·laboració entre els dos municipis, i incorporem el municipi de la Canonja i en especial el seu nou Espai Mammuthus, a les accions de promoció turística de Tarragona, ja que representarà un pol d’atracció de turisme cultural a les comarques de Tarragona».

El Museu del Mamut posarà en valor els resultats de la recerca científica del barranc de la Boella per part de l’equip de recerca de l’IPHES-CERCA. El contingut d’aquest equipament és el resultat dels treballs d’investigació del jaciment, el 2007 i que s’ha convertit en un referent internacional, ja que permet donar a conèixer els primers humans d’Europa.

Un altre acord que acaba

L’any després de la segregació, Tarragona també es va comprometre progressivament els impostos de les empreses químiques a la Canonja. Aquest 2025 serà l’últim any en què l’Ajuntament percebrà diners del polígon sud i el municipi canongí passarà a recaptar el 100%.