ERC proposa obrir els solars de l’entorn de Joan XXIII per aparcar-hi

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’Esquerra Republicana proposa obrir els solars de l’entorn de l’hospital Joan XXIII per a què s’hi pugui aparcar. «En total hi ha 34.120 metres quadrats de solars que oferirien una solució ràpida i temporal als problemes d’aparcament a la zona.

En aquestes superfícies hi cabrien prop de 1.200 places d’aparcament», va dir ahir Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC. L’Ajuntament de Tarragona va posar pilones en dos solars del barri el març de l’any passat. «Ho van fer amb la finalitat que tothom passés per caixa. Les zones regulades del Francolí s’han pintat sobre una correcció d’una altra correcció. Hi ha una improvisació més que evident», va comentar Puig.

En canvi, des del govern municipal recorden que no hi ha cap solar municipal al voltant de l’hospital i que els terrenys disponibles són de titularitat privada o propietat de la Generalitat. «Al tractar-se de solars no municipals, l’ajuntament no pot dur a terme obres per adequar-los si no és mitjançant un conveni, fet que allargaria les gestions per posar-los a disposició de la ciutadania. A més, cal tenir en compte que es tracta d’un sector en el qual es permet la construcció d’habitatge, i que, per tant, la creació d’un aparcament serà una solució provisional i temporal», afegeixen des de la Plaça de la Font.

ERC considera que igualment es podria fer. «A Tarragona ja hi ha solars privats on la gent aparca, com el del cementiri, a canvi que l’Ajuntament pagui un lloguer que té el valor de l’IBI», va indicar Puig. Nacho García, portaveu adjunt del govern municipal va voler posar en relleu que «des del govern municipal fa molt de temps que estem reclamant una solució definitiva que l’ha de liderar la Generalitat».

García també va recordar que «el govern de Pau Ricomà, en el qual Xavi Puig era conseller de Territori, era coneixedor del projecte del nou Hospital Joan XXIII, i no va buscar cap solució a la supressió de l’aparcament pels treballadors».

Veïns demanen regulació

Els republicans han fet aquesta proposta després que el govern municipal hagi reconvertit 107 places de zona taronja a zona verda, una mesura que se suma al tancament de l’aparcament dels treballadors sanitaris que oferia 230 places. Una situació que ha provocat un augment del trànsit pels carrers del barri.

«Ha emergit una fal·lera per trobar zones taronges. Que ho entenem, els treballadors no estaran tot el dia canviant el cotxe a la zona verda. Però s’hauria de regular una mica perquè hi ha vehicles que aparquen a l’entrada de pàrquings pels veïns i això no pot ser», explica Jordi Miguel, president de l’AV del Parc Francolí.