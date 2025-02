Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest dijous, 6 de febrer, un home de 45 anys com a presumpte autor d’un delicte d’estafa bancària. El cas va començar el passat 28 de gener quan una veïna de Tarragona va venir a la comissaria a denunciar que algú li havia sostret la cartera de la bossa i que havia fet servir la seva targeta de crèdit sense consentiment.

La víctima va explicar que aquell mateix dia va fer unes compres en un comerç de la ciutat i quan es disposava a pagar en un altre establiment va veure que no tenia la seva cartera. Després d’això, va tornar a l’anterior comerç per comprovar que no se l’hagués descuidat, però la dependenta li va assegurar que se l’havia guardat a la bossa.

Al cap de poca estona, a la dona li van arribar notificacions de la seva entitat bancària al telèfon mòbil que s’estava fent servir la targeta per fer compres a un estanc, on s’havia gastat 60 euros.

Un cop posada la denúncia, la Unitat d’Investigació Bàsica (UIB) va iniciar les gestions i les diligències necessàries per esclarir els fets denunciats. Una d’aquestes gestions va ser la petició de les imatges de les càmeres de seguretat a l’estanc on s’havien fet les compres. Després de visualitzar les imatges, es va comprovar com l'investigat feia compres mentre li permetia l’opció de pagar amb el sistema Contacless però quan el datàfon li va demanar el pin per poder autoritzar l’última compra va aturar l’activitat.

Després d’analitzar les imatges es va poder identificar al presumpte autor i posteriorment es va procedir a la seva detenció. El detingut està investigat per un delicte d’estafa bancària. Tot i que no se li pot atribuir el furt de la cartera de la víctima, el que sí que es pot certificar és que era coneixedor de l'origen il·lícit de la targeta que estava utilitzant de forma fraudulenta i que era la persona que havia denunciat la seva sostracció. En total va fer 3 compres, 2 realitzades amb èxit i una última denegada, totes al mateix establiment.