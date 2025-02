Després de retransmetre en directe la Baixada de l'Àliga de Tarragona el passat 21 de setembre de 2024, 3Cat presenta un nou documental que explora a fons una de les festes més emblemàtiques i multitudinàries de la ciutat. Sota el segell de «Som Únics», aquesta producció ofereix una mirada única sobre els orígens, el significat i la transcendència d'aquest esdeveniment, que cada any reuneix milers de tarragonins i visitants als carrers de la Part Alta, a través de l'última edició.

El documental segueix alguns dels protagonistes en els dies previs a la celebració de la Baixada de l' Àliga d’aquest 2024. Malgrat que la pluja va sorprendre la ciutat pocs minuts abans de l’inici, generant una atmosfera anticlimàtica, la festa no es va aturar. Les imatges de l'Àliga descendint per les escales de la Catedral sota la pluja, acompanyada per la Mulassa i altres elements del Seguici Popular, es van convertir en moments èpics que quedaran per a la història.

Els protagonistes de la Baixada

El documental compta amb el testimoni de membres clau de l’Àliga de Tarragona, com Josep Maria Macias, arqueòleg i creador de la Baixada, que declara que: «Tant de bo la Baixada sobrevisqui els seus fundadors» mostrant la seva estima per a aquesta tradició i la voluntat que es perpetuï durant molts anys. També hi participen figures destacades com el trompetista Xavier Torné i els aliguers Joan Adserà, Oriol Sánchez, Oriol Peiró i Javier Muniain. A més, es fa un sentit homenatge al difunt Dani Grant, històric membre de l’ÀÀliga.

Un altre dels protagonistes destacats és Josep Maria Soler, 'Nin', portador de l’Àliga aquest 2024, qui amb la seva valentia va contribuir a l’èxit de la Baixada tot i la pluja.

També es recullen testimonis dels membres de la Mulassa, centrant-se en la història de Magí Quetcuti, el nen que va muntar a lloms de l’animal durant la Baixada d’aquest any. Entre els participants hi ha Bianca Garcia, Dafne de Cal, Ester Ibáñez (mare de Magí), Magí Quetcuti (pare del nen i mulasser), Sergi Malet (cap de colla de la Mulassa) i Xavier Amorós (president de la Mulassa de Tarragona).

A més, el documental inclou la participació de representants d’altres elements del Seguici, com Leila Costa i Francesc Martorell del Lleó de Tarragona, i Jordi Marquès 'Malasang', cap de colla dels Gegants Vells. Completant tots els elements que participen en l'acte més senyalat de la Santa Tecla tarragonina.

Un testimoni visual únic

Aquest documental de 3Cat no només captura l’essència festiva de la Baixada de l’Àliga, sinó que també posa en valor la seva importància cultural i la passió dels tarragonins per mantenir viva aquesta tradició. Amb una combinació d’entrevistes, imatges de la retransmissió de l'acte, la producció promet emocionar tant als qui viuen la festa de primera mà com als qui la descobreixen per primera vegada.

El documental es pot veure gratuïtament a la plataforma 3Cat en aquest enllaç.