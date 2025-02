Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest passat dissabte, 1 de febrer de 2025, va tenir lloc, a l’Antic Ajuntament, el lliurament dels premis de 95è Concurs de Pessebres que organitza l’Associació Pessebrista de Tarragona (APT). L’acte va comptar amb l’assistència dels guardonats, així com de socis i simpatitzants de l’entitat i autoritats. Aquest acte va esdevenir una ocasió especial per reconèixer l’esforç, la creativitat i la dedicació de totes les persones participants.

Durant l’esdeveniment es van lliurar els guardons corresponents a les diferents categories, i es comptà amb moments destacats per rememorar la participació al ‘Comparteix el teu pessebre’, així com els detalls de l’exposició de diorames i pessebres, ubicada al carrer Merceria.

Els guanyadors de la categoria Infantil van ser: Arnau Cacho, Joan Canchado, Salvador Grané i la Família Padrell- Soro. La categoria Familiar Popular va ser premiada en el següent ordre: el 1r premi per a Joan Bautista Muñoz Vilafranca, el 2n premi per a Sergio Nasarre, el 3r premi per a Daniel Domingo i diplomes per a Magí Guerra, Carme Montcusí, Joan Pasano i

Roser Roset. En la Categoria Familiar Artístic, el 1r premi el va guanyar Josep Maria Sans, el 2n premi per a Lluís Balsells, el 3r per a Ignasi Sánchez, la menció a l’originalitat per a Noemí Sans i els diplomes per a Xavier Balsells, Joan Fortuny i Jesús Melero.

En la categoria de Pessebres Monumentals els premis van ser els següents: 1r premi per a Nemesio Rodríguez i Raimundo Sabariego, 2n premi per a Margarida Riera i 3r premi per a Julià Montoya. En la categoria de Col·legis i Instituts, el premi se’l va emportar el CEE Sant Rafael. En la categoria d’Entitats, el 1r premi el va guanyar la Parròquia Sant Josep Obrer de Torreforta, el 2n va ser per a l’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza, el 3r per a la Comunidad Vecinos Avda. P. Macià, 2-D i un diploma pel CRAI del Campus Catalunya de la URV.