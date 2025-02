Arrenquen les obres de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per a construir la galeria de tir de la Guàrdia Urbana ja han començat. L’espai, que ja es va projectar fa onze anys quan es va fer l’actual seu del cos policial, estarà enllestit en tres mesos, màxim. «És una construcció molt desitjada per la nostra organització. La galeria ens permetrà no haver de sortir de les nostres instal·lacions per a fer les pràctiques obligatòries de tir que hem de fer dos cops l’any», va explicar Manuel Vázquez, l’Intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, durant una visita a les obres.

Fins ara, els agents havien d’anar al camp de tir de Sant Salvador. «Suposava un cost afegit i unes limitacions horàries perquè havíem de conviure amb altres activitats. Estàvem molt limitats», va afegir Vázquez. Unes noves instal·lacions que s’han projectat adaptades als nous temps. «Tindrem la possibilitat d’instal·lar simuladors de tir reals i virtuals. És a dir, una pantalla que està al fons de la galeria i projecta una situació real que va evolucionant i pot tenir diversos finals», va comentar l’Intendent.

Galeria moderna

En aquest sentit, la galeria de tir de la Urbana estarà al nivell dels altres cossos de seguretat del país. «No deixa de ser un complement per a la nostra formació», va comentar Vázquez. Els agents dispararan a 25 metres de distància. «Tindrem quatre posicions de tirador i una sala de control. En un futur, poder-hi instal·lar tecnologia és una cosa que ens interessa molt», va afegir Vázquez.

Fa 2 anys que es va fer el projecte de l’equipament, que costarà uns 200 mil euros. La primera licitació de les obres va quedar deserta per una qüestió econòmica. En el segon concurs públic, es va aconseguir adjudicar els treballs. «Estem molt contents», va concloure l’Intendent.