Tarragona deixarà de pagar 400.000 euros a la Canonja a canvi de promocionar l'Espai Mammunthus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona i el de la Canonja han arribat a un acord perquè Tarragona no pagui els 400.000 euros que resten per abonar a la Canonja, fruit de l'acord signat el 2012 després de la segregació. Les dues administracions han firmat un conveni per integrar a la promoció turística de Tarragona l'Espai Mammunthus, un equipament que mostrarà els resultats de la recerca científica del barranc de la Boella per part de l'equip de recerca de l'IPHES-CERCA. La incorporació es farà durant sis anys. La consellera d'Hisenda de Tarragona, Isabel Mascaró, ha assegurat que la modificació busca «fomentar i enfortir la cooperació entre els dos municipis».

El conveni relatiu a les liquidacions a favor de l'extingida Entitat Municipal Descentralitzada preveia que Tarragona aportaria fins a 1.100.000 d'euros per tal de complir compromisos adquirits amb anterioritat amb la Canonja. Aquest finançament es dividia en una aportació anual de 100.000 euros, prevista en el pressupost de l'exercici 2012, i la resta en quantitats iguals de 100.000,00 euros des de 2014 a 2023. Els anys 2024 i 2025 es preveia que l'aportació seria de 200.000 euros a l'any, que finalment no s'abonaran.