La rumba catalana es reivindica a la Tarraco Arena amb un gran concert

La Tarraco Arena acollirà un gran concert de rumba catalana aquest maig per reivindicar-la com a patrimoni. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Hippocampus, vol posar en valor aquest gènere musical com a bé immaterial de la Humanitat i consolidar el seu lloc a l’escena cultural de la ciutat. «La rumba catalana és una part fonamental de la nostra cultura, i volem que sigui reconeguda com a tal», afirma Antonio Amaya, membre encarregat de la direcció d’esdeveniments de l’associació.

Aquesta neix l’any 2023 amb la voluntat d’unir la cultura i l’activisme, adoptant la reivindicació musical i social com a eixos principals del projecte. «Vam conèixer la família Amaya en una calçotada i vam crear una amistat molt bonica. Per nosaltres llavors la rumba catalana era un món desconegut, però ràpidament vam veure que ambdues causes eren compatibles», explica Maria José Loos, presidenta de l’entitat.

Des de llavors treballen conjuntament per a posicionar la rumba catalana com a patrimoni immaterial reconegut per la UNESCO. Per assolir aquest objectiu, Hippocampus ha organitzat diversos esdeveniments com el que es va celebrar el passat setembre a la Sala Apolo de Barcelona amb la Yumi Band en cartellera presentant el seu nou disc i amb artistes convidats com Big Lois, Lucrècia, i Emilia Jiménez ‘La Maña’, entre d’altres.

Tornar a casa

Ara, l’entitat busca engrandir-se, ampliant la seva xarxa d’artistes i portant els seus concerts arreu del país, començant per Tarragona. «La ciutat forma part de l’ADN d’Hippocampus, ja que és una idea que ha sortit de gent d’aquí. Som una associació itinerant i el pas més lògic era que la pròxima parada fos Tarragona», explica la presidenta. De fet, indica, tenen la intenció de buscar un local per comptar amb una seu permanent a la província.

Un concert solidari

De moment, l’associació cita als tarragonins a la Tarraco Arena, on esperen omplir els 10.800 seients del recinte aquest mes de maig. Tot i que encara no han anunciat la data ni el cartell oficial, des de l’entitat avancen que comptarà amb grans noms de la rumba i de la música fusió, posant en valor, sobretot, el talent local.

«El millor del món de la música ho tenim aquí a Catalunya, hem de valorar-ho», explica Amaya. A més, el concert tindrà una finalitat solidària, ja que part de la recaptació es destinarà a projectes benèfics. «Volem que sigui una festa oberta a tothom», assegura Loos. Per això, avança, les entrades tindran preus assequibles.