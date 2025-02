«Per arreglar l’habitatge, s’ha d’invertir en trens. Anem tard»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Hi ha una demanda molt alta d’habitatge, tant de compra com de lloguer, i no se n’està construint perquè a la iniciativa privada no li surt a compte». Així resumeix Daniel Roig, president a Tarragona de l’Associació de Promotors i Constructors (APCE), un problema que no és d’ara, sinó de fa temps. «Qui havia de fer els deures, la classe política, porta molts anys sense fer-los. No hem arribat aquí pel Covid, anem tard amb moltes coses», diu Roig.

Per a revertir-ho, el president de l’APCE exposa que s’han de fer polítiques que pensin en el llarg termini. «Els preus no paren de pujar perquè els costos de producció pugen. No per l’especulació. El 25% del preu d’un pis són impostos. Això és una cosa que es podria rebaixar», comenta Roig.

A més, el president veu una manca de «‘territorialització’» de les lleis. «Els governs regulen per a solucionar problemes de l’Eixample de Barcelona i acabes afectant tot el territori, perquè no discrimina. Tens un problema allí, però no a la resta de ciutats», explica Roig.

«No podem estar tan contents amb una nova seu de Google per a 200 empleats a Barcelona i pensar que no pujarà encara més el preu de lloguer. Per què no venen a Tarragona? Per arreglar l’habitatge, s’ha d’invertir en trens i que la gent pugui viure a Tarragona i treballar a Barcelona», afegeix el president.

Alleugerir llicències

Una altra opció també seria rebaixar les llicències municipals. «El promotor ha de pagar uns deu mil euros. Però aquí ningú vol renunciar a la seva part del pastís», diu Roig. Més enllà de la qüestió econòmica, el president apunta que s’ha d’intentar escurçar la durada del procés.

«El cicle de començar a fer un bloc de pisos pot durar cinc anys perfectament. La promoció és lenta. Per aconseguir la llicència pots trigar un any i les obres en poden durar tres més», afirma Roig. Pel que fa a la promoció pública, el president es mostra escèptic.

«El 70% dels habitatges per a lloguer social els continua fent la iniciativa privada. L’Administració no actua com diu. Està cedint terrenys a 75 anys perquè algun privat hi construeixi. Hem tardat massa a entendre que la solució es troba en la col·laboració publicoprivada», conclou Roig.