L'informe preliminar d'Adif descarta afectacions a l'amfiteatre pel pas dels trens

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'informe preliminar que Adif està duent a terme sobre l'afectació que el pas de trens pot tenir sobre l'estructura de l'amfiteatre romà determina que el trànsit de combois no perjudica el monument. Així ho assegura en declaracions a l'ACN el conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, que explica que des del consistori han vist la documentació però es mostra prudent respecte l'impacte que puguin tenir els trens de mercaderies un cop entri en funcionament el tercer fil del corredor mediterrani.

Paral·lelament, el conseller ha avançat que consistori i Generalitat signaran enguany un conveni amb una vigència de quatre anys pel qual el Govern aportarà un mínim de 100.000 euros anuals en conservació del patrimoni romà.

«Ara per ara, en els estudis que s'han fet es determina que no hi ha una afectació a l'amfiteatre pel pas dels trens», destaca García, que tot i això indica que «encara queden uns anys per la posada en marxa del tercer fil» i disposen «d'un cert marge per veure si cal fer una actuació per protegir el monument». El conseller recorda que tenen una mesa a tres bandes juntament amb la Generalitat i l'Estat per fer seguiment del conjunt arqueològic de Tàrraco i que aquesta qüestió «surt a cada reunió».

Respecte la preocupació que tenen al consistori pel fet que hi pugui haver afectació en el futur, amb el pas d'uns trens més llargs i pesats, García expressa: «esperem que no sigui així», i «no sembla que amb els trens que passaven abans hi hagués una afectació directa al monument». Tot i això, a dia d'avui es desconeix amb certesa absoluta què pot acabar passant. En l'hipotètic cas que finalment l'amfiteatre patís danys pel pas de trens, Garcia no descarta que el trànsit de mercaderies es pogués aturar, perquè es produiria «un delicte contra el patrimoni».

Així mateix, el conseller manifesta que la Generalitat també ha començat a fer uns estudis propis per determinar si hi ha alguna afectació pel pas de trens. «Tindrem aquestes dues versions abans que es posi en funcionament el tercer fil», assegura.

A banda d'aquesta problemàtica, el consistori continua treballant per garantir el bon estat de l'amfiteatre i aquest any hi haurà obres. D'una banda, es traurà la bastida d'accés a l'arena que hi ha des de fa anys i, per tant, l'entrada dels visitants a la zona de gladiadors es farà per la porta Triumphalis, igual que passava fa vora 2.000 anys. Una actuació que estarà enllestida durant el segon semestre d'enguany. Paral·lelament, es milloraran els drenatges d'aigua. Així mateix, s'està enllestint la redacció del pla director, que és el document que «ha de marcar l'estratègia a mig i llarg termini» a nivell de conservació i de discurs museogràfic.

Conveni amb la Generalitat

García ha avançat que durant els pròxims mesos podran signar el nou conveni amb la Generalitat en matèria de conservació del patrimoni romà protegit per la Unesco. Aquest conveni es va establir la passada legislatura, pel qual cada any el Govern aportava 100.000 euros. Segons el regidor l'any passat no es va signar per qüestions administratives, però tot i això assegura que els diners van arribar via «subvenció directa». El pròxim document s'espera que tingui una validesa de quatre anys. «No hem vist les quantitats, però no seran menys de 100.000 euros anuals, això segur», manifesta.

Alhora, les administracions treballen per determinar a què es destinaran aquestes partides. García indica que estan elaborant un llistat d'obres pendents per prioritzar-les i aleshores poder acordar on cal actuar amb més rapidesa.

On també avancen les coses és en la millora del pas de ronda de la muralla en l'entorn del Fortí Negre. L'ajuntament ja va signar el conveni amb l'Incasòl per dur a terme els treballs i consignar els diners, i l'organisme català ha licitat aquesta setmana els treballs, que ascendeixen a 302.000 euros, dels quals 160.000 els aportarà l'institut català i 142.000 el consistori.

El Fòrum de la Colònia, enguany

El gran projecte d'aquest 2025 a nivell patrimonial és la millora del Fòrum de la Colònia. El govern espanyol va atorgar una subvenció de 3 milions d'euros de fons Next Generation per a l'obra i urbanització de l'entorn. El consistori també ha aportat 300.000 euros per les direccions de l'obra. Així, es preveu la recuperació de tot l'espai museístic -excavació, restauració i replanteig museogràfic i museològic-, a més del projecte d'accessibilitat i d'il·luminació per transformar el fòrum en un parc adaptat. També s'urbanitzarà l'entorn, es peatonalitzarà el carrer Soler i es farà una plataforma única al carrer Cardenal Cervantes. García es mostra il·lusionat amb el projecte i espera revertir l'aparença d'un monument que sempre ha estat «poc atractiu per la ciutadania».

Fòrum de la colònia.Ajuntament de Tarragona

Els treballs està previst que comencin el febrer, durin vuit mesos i s'acabin cap a l'octubre. «Tenim pràcticament adjudicades totes les direccions i la pròpia obra. L'empresa ja ha fet alguna visita a l'espai per veure com han de començar i per situar els elements per fer l'obra», concreta.

El que en canvi tardarà molt més en arribar és la nova seu del Museu d'Història de Tarragona, que s'ha de fer a Ca l'Agapito. Per enguany hi ha prevista una partida municipal de 350.000 euros per redactar el projecte de l'obra. Però abans d'això caldrà enllestir el pla funcional. «Volem que la part arquitectònica s'adapti al que volem explicar», justifica García, que assegura que es tracta d'un projecte «a llarg termini» que volen que torni a optar a rebre una subvenció del 2% Cultural de l'Estat. «No sabem quant pot costar, però seran milions», avança.

Imatge de l'exterior de la Volta del Pallol i de Ca l'Agapito, a la plaça del Pallol de Tarragona.ACN

Ca l'Ardiaca i Parador Nacional

Un dels edificis patrimonials en més mal estat de la ciutat és Ca l'Ardiaca. Aquest palau medieval fa dècades que es troba en condicions molt precàries sense que l'empresa propietària l'arregli. En els darrers mesos el consistori ha actuat subsidiàriament i d'urgència arran d'uns esfondraments interiors. L'ajuntament hi ha destinat 600.000 euros, que García no té clar si recuperaran directament o si hauran d'anar per la via judicial.

Imatge de Ca l'Ardiaca amb la bastida que la protegeix.ACN

«Ara l'estructura està bé però és provisional fins que es faci l'obra de rehabilitació», sosté, i defensa que la prioritat era salvar l'edifici. Amb aquesta inversió s'han tapat les teulades per evitar filtracions d'aigua que danyin l'estructura, s'han apuntalat algunes zones i s'han salvat alguns guixos amb valor patrimonial, que s'han traslladat a un dipòsit de la Generalitat per preservar-los.

La principal aposta és que l'immoble es converteixi en un hotel, ja sigui impulsat des de la propietat o que sigui la seu del Parador Nacional que l'ajuntament està negociant amb el govern espanyol. El conseller explica que «constantment» parlen amb els propietaris però lamenta que els traslladen que «estan acabant de trobar un operador hoteler» que es faci càrrec de part de la reforma. «Però ja portem així deu o dotze anys», lamenta.

Així doncs, si bé per García la principal carta per acollir el Parador Nacional és Ca l'Ardiaca, les complicacions amb la propietat i alguns aspectes tècnics fan que s'hagi obert una alternativa: la seu de l'actual conservatori de música de la Diputació de Tarragona. «L'important és que per primera vegada hem aconseguit un compromís del Ministeri i de Paradores de que tirarà endavant un Parador a Tarragona», remarca. Aquesta segona opció però, ja ha trobat un entrebanc: la pròpia Diputació de Tarragona, propietària de l'immoble. La seva presidenta, Noemí Llauradó, ha defensat que si el Conservatori es trasllada a la Tabacalera, a l'actual seu del carrer Cavallers primer valoraran si hi ubiquen serveis propis de l'ens.