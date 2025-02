L’homenatge tarragoní a l’alta costura

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

En la dècada dels anys 90, però molt especialment en la del 2010, el nom de Josep Font era equivalent a alta costura. Els seus dissenys, elegants, femenins i sofisticats, però sense estridències, el van consolidar com un dels grans noms de la moda catalana. El seu treball, inicialment especialitzat en el prêt-à-porter i els vestits de núvia, es va anar obrint a nous camps, com el disseny de peces exclusives, aconseguint una repercussió mundial.

La Galeria d’Art La Catedral de Tarragona exposa, fins al 2 de març, una petita selecció de vestits dissenyats per Font. Es tracta de peces realitzades amb materials com la seda, el vellut o la viscosa, i que van des del vestit de còctel fins al de cerimònia, passant pel vestit de festa i fins i tog alguna mostra de la col·lecció Moulin Rouge.

L’exposició es va inaugurar el passat 31 de gener i va comptar amb la periodista tarragonina Cinta Bellmunt, que va fer una interessant exposició sobre la mostra presentada, així com dels grans pintors i escultors que té Tarragona i que també tenen representació a la galeria.

L’exposició Josep Font i els pintors i escultors de Tarragona estableix també un diàleg amb la pintura i l’escultura d’artistes de Tarragona, amb els qui comparteix espai. Concretament, hi ha obres de Xavier Aluja, Laura Álvarez Keller, Myriam Arnold, Verónica Bilbao, Claudi Bonachi, Emma Domínguez, Tito Figueras, Eduard Fortuny, Christina Hoffmann, Ethel Marti, Marius arts, Carme Pi, Jaume Queralt, Maria Jose Ripoll, Vicky Roldan, Josep Maria Rosselló, Pere Joan Salas, Maria Jose Sánchez Iranzo, Tomàs Torné, Juan Varea i Valls Bigorra.

Aquesta inauguració coincideix amb el primer aniversari de la Galeria La Catedral, un espai impulsat i gestionat per Enric Batalla, el qual explica que, en aquest primer any, han tingut un registre de prop de 18.000 visites. L’entrada és gratuïta, i per a més informació es pot consultar www.galeriadartlacatedral.com/.