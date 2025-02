L’Ajuntament de Tarragona licita el servei de grua municipal per 3 mesos prorrogables

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona adjudicarà de forma temporal el servei de grua municipal mentre no es licita el nou contracte, el qual s’està acabant de redactar. De moment, el consistori ha tret a concurs un contracte de només tres mesos per valor de 72.000 euros. Durant aquest temps, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de la retirada de vehicles de la via pública i el seu posterior trasllat al dipòsit municipal, entre altres tasques.

La durada de la concessió serà de tres mesos, tot i que es podran prorrogar, mes a mes, fins a exhaurir la despesa màxima marcada per l’Ajuntament. Ara bé, aquesta també finalitzarà un cop s’hagi formalitzat el contracte principal. Segons s’exposa en la memòria justificativa, «es preveu que es produeixi al llarg del 2025». Les empreses que vulguin optar a oferir aquest servei de grua municipal podran presentar les seves ofertes fins al pròxim 19 de febrer.

Si es compleixen els terminis establerts, l’adjudicatària podria començar a operar a la primavera. Les tasques que haurà de portar a terme la companyia guanyadora és la immobilització, arrossegament, transport i retirada mitjançant una grua dels vehicles de les vies i espais públics de competència de l’Ajuntament de Tarragona que interfereixin o obstaculitzin greument la circulació d’altres usuaris de la via o aquells que suposin un risc per a la seguretat de les persones o dels béns i dels vehicles abandonats, i si és necessari el seu trasllat al dipòsit municipal de vehicles, situat al número 2 del Camí de l’Ermita.

Cal recordar que l’anterior contracte de la grua —adjudicat a Gruas David el 2020— va caducar el 31 de desembre del 2024. Des de llavors, una empresa externa s’ha encarregat de fer la retirada de vehicles, a demanda de la Guàrdia Urbana i en casos molt excepcionals.

Cada servei li ha costat a l’Ajuntament uns 130 euros. A més, la policia local ha hagut d’assumir la gestió del dipòsit municipal. Per a poder continuar fent ús d’aquest espai, el consistori està pagant 7.695 euros mensuals, en concepte de lloguer, a la Fundació Casa Sant Josep, que és la propietària d’aquesta finca de més de 6.700 metres quadrats.

El contracte d’arrendament del terreny té una vigència de sis mesos, també prorrogables de forma excepcional a quatre més. En cas que s’acabi fent efectiva aquesta moratòria, la despesa total per part del consistori acabaria ascendint fins als 76.950 euros.

El govern municipal té prevista la creació d’un nou dipòsit en un solar del PP-13, però és un projecte que veurà la llum a mitjà o llarg termini. Mentrestant, caldrà fer ús de la finca actual, on la Xarxa Santa Tecla —de la qual forma part la Fundació Casa Sant Josep— té planejat construir en un futur.