Junts, PP i Vox fan costat al govern socialista per a l’eliminació del carril bici de Pere Martell

Els grups municipals de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox veuen amb bons ulls l’eliminació del carril bici del carrer Pere Martell. Totes tres formacions han decidit fer costat al govern socialista, liderat per Rubén Viñuales, i han aprovat una decisió que, alhora, ha generat discrepàncies. Tant Esquerra Republicana com En Comú Podem han criticat durament la voluntat de l’executiu de suprimir aquest vial i recuperar un tercer carril de circulació per als vehicles.

El portaveu de Junts, Jordi Sendra, considera que hi ha pocs usuaris utilitzant-lo i que, a més, aquest «genera un caos de mobilitat». Per aquest motiu, creuen que és adient la seva eliminació. L’edil ha aprofitat per criticar que «el carril bici es va imposar de manera unilateral per part de l’avui precandidat d’ERC, Xavi Puig», i que no hi va haver «diàleg» amb els veïns en el seu moment. En aquest sentit, el PP també ha lamentat que «va primar la ideologia per sobre del sentit comú».

La portaveu popular, Maria Mercè Martorell, que està a favor de suprimir-lo, assenyala que «els governs han prescindit de les necessitats reals de la ciutat, han fet inversions innecessàries, que costen molts diners i que després s’han de revertir, com està passant i passarà amb la peatonalització de la Rambla Nova».

Per la seva banda, el grup municipal de Vox creu que «s’haurien d’haver estudiat els efectes d’aquest vial abans de la seva implantació i no després». Segons el seu parer, «el carril bici de Pere Martell ha congestionat el trànsit, genera perill per als vianants, ha destrossat places d’aparcament i el seu accés i ús és mínim».

«Un acte de covardia»

Tant ERC com ECP s’han oposat a la supressió d’aquest vial. De fet, es va posar mentre aquestes dues formacions governaven juntes, tot i que dies després es va consumar la sortida de la formació morada de l’executiu. El portaveu d’Esquerra, Xavi Puig, valora «negativament» aquesta decisió del govern socialista i considera que és «un acte de profunda covardia».

«És estrany que, amb els mateixos criteris, planegis construir carrils bici a l’avinguda Andorra i Prat de la Riba, i el de Pere Martell el desconstrueixis», assenyala qui va ser conseller de Territori en el moment que es va crear el vial.

«Em sap greu veure que la ciutat està seguint el rumb que estan marcant el PP i Vox arreu de l’Estat espanyol, desfent carrils bici que han posat ajuntaments progressistes, molts d’ells governats pels socialistes», afirma Puig. Així, el republicà assenyala que és «un retrocés en matèria de mobilitat sostenible».

El portaveu d’ECP, Jordi Collado, també s’ha mostrat molt crític amb la decisió de l’executiu municipal: «No entenem que anem en contra del món». El conseller critica que «si bé és cert que el carril bici, tal com està, és molt millorable, la seva supressió ens sembla un error molt greu». «No tinc clar si hi ha alguna ciutat a Europa que hagi retirat carrils bici en els últims 15 anys, encara que no siguin perfectes», indica l’edil.