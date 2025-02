Esquerra alerta que la subvenció europea per l’ampliació del pàrquing Torroja «està en perill»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tarragona alerta que la subvenció europea que va rebre la ciutat per a ampliar l’aparcament Torroja està en perill. «Els fons Next Generation obliga a marcar fites i objectius d’obligat compliment per a tots els seus projectes. I aquest no és cap excepció. L’ocupació mitjana de l’ampliació del pàrquing no arriba al 5%», va exposar ahir Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC.

El consistori va rebre un ajut d’1,2 milions d’euros de la Unió Europea. «El govern municipal no vol rectificar per simple orgull. No busquem culpables. Però és evident que les coses no funcionen i cal prendre decisions valentes. Si no s’actua, podem perdre una inversió molt important per la ciutat», va expressar Puig.

El grup municipal defensa, com ha fet diversos cops els últims mesos, que l’aparcament passi a costar un euro al dia i no 5,95 euros com ara. «Aquesta mesura afavoriria la mobilitat sostenible i donaria una utilitat real a una infraestructura que continua infrautilitzada», va dir el portaveu.

«Les previsions exigien una ocupació del 50% el segon semestre de l’any passat per l’ampliació. Per l’actual semestre, l’objectiu d’obligat compliment és del 60%, percentatge que està molt lluny d’assolir», va afegir Puig. Més enllà, els republicans van criticar la decisió de l’executiu municipal de traslladar la càrrega i descàrrega dels autobusos de creueristes a l’aparcament Torroja.

«A l’avinguda Catalunya, davant del Camp de Mart, podria ser una zona que faria millor servei pels visitants. Però, en qualsevol cas, hi ha alternatives per a millorar la situació dels autobusos a la Via Augusta», va dir el portaveu.

Dubten dels busos

«No sabem si tenen previst que descansin a Torroja els autobusos o no. Ja només faltaria això. Tenim els Ports, els polígons o altres llocs que serveixin perquè els autocars puguin anar a espais diàfans», va afegir Puig.

Per últim, els republicans consideren que el trasllat dels autobusos dels creueristes a Torroja generarà nous problemes de congestió del trànsit, a més de greus problemes de seguretat al col·legi Sant Pau, al passeig i al barri dels Músics.

L’ampliació de l’aparcament Torroja es va estrenar a principis de març de l’any passat. L’espai va guanyar 185 places i les obres van tenir un cost d’1.794.452,35 euros (IVA inclòs). En l’acte d’inauguració, l’alcalde Rubén Viñuales va dir que era un equipament necessari per a oferir alternatives a la ciutadania un cop entri en vigor la Zona de Baixes Emissions a Tarragona.