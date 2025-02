Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona proposa que la ciutadania pugui aparcar en els descampats buits que hi ha a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII mentre durin les obres del nou edifici sanitari. Els republicans fan aquesta proposta després que l’equip de govern del PSC hagi reconvertit 107 places de zona taronja a zona verda, una mesura que se suma al tancament de l’aparcament dels treballadors sanitaris que oferia 230 places.

«Actualment, aquesta zona té una demanda molt alta d’aparcament. Les noves zones regulades i les obres del nou Joan XXIII provoquen una pressió que no es mereixen els veïns, treballadors i usuaris d’aquesta zona de gran mobilitat», ha expressat el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig.

Els republicans apunten que en aquest entorn de Joan XXIII i Parc Francolí hi ha nou descampats que es podrien utilitzar com aparcament. «En total hi ha 34.120 metres quadrats de solars que oferirien una solució ràpida i temporal als problemes d’aparcament d’aquest entorn. Amb aquesta superfície hi cabrien prop de 1.200 places d’aparcament. No demanem que es mobilitzin tots els solars, però amb una tercera part es podria solucionar el problema», ha detallat Puig, qui ha reclamat a l’alcalde Viñuales «que es posi a treballar per trobar solucions».

El portaveu adjunt ha recordat que durant anys els solars ja s’han utilitzat per aparcar-hi. Fins i tot, en un dels solars, que ara està edificat, hi havia un aparcament dissuasiu. «Va ser l’Ajuntament qui fa pocs mesos, quan va pintar les noves zones regulades, va tancar alguns dels descampats amb l’única finalitat de fer passar a tothom per caixa».

«Aquesta proposta és real i factible, ara mateix a Tarragona ja hi ha solars privats on la gent aparca, com el del cementiri, a canvi que l’Ajuntament pagui un lloguer que té el valor de l’IBI. Viñuales ha de liderar i negociar aquest tema». Des d’ERC apunten que a l'àrea de Joan XXIII hi ha solars directament públics, com el que ha d’acollir el futur Fòrum Judicial, per això proposen que aquest es podria destinar exclusivament als treballadors de l’hospital», ha exposat Puig.

Solars privats o de la Generalitat

Segons el consistori, els terrenys disponibles al voltant del centre hospitalari són de titularitat privada o propietat de la Generalitat, per la qual cosa l’Ajuntament no pot dur a terme obres per adequar-los si no és mitjançant un conveni, fet que allargaria les gestions per posar-los a disposició de la ciutadania.

Nacho García, portaveu adjunt del govern municipal ha volgut posar en relleu que «des del govern municipal fa molt de temps que estem reclamant una solució definitiva que l’ha de liderar la Generalitat». García també ha recordat que «el govern de Pau Ricomà era coneixedor del projecte del nou Hospital Joan XXIII, i no va buscar cap solució a la supressió del aparcament pels treballadors».

Des del govern municipal, asseguren que ja han dut a terme diferents accions per fer front a la problemàtica de la falta d’aparcament a la zona com la posada en marxa del pàrquing de Guillem Olivé o l’habilitació de zones taronges.