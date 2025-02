Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona destinarà 1 milió d’euros a onze projectes de recerca i coneixement de la Universitat Rovira i Virgili (URV) enguany. Aquesta aportació s’emmarca en l’acord quadriennal 2024-2027 i és la mateixa que l’any passat. L’actuació més rellevant és la reforma de l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, que s’emporta 679.841 euros.

El rector de la URV, Josep Pallarès, ha destacat que aquest espai estarà obert a tota la ciutadania i que permetrà tenir dues aules magnes, que milloraran la capacitat d’organitzar congressos i activitats culturals. Altres iniciatives que es finançaran són diverses càtedres d’economia, salut i d’innovació empresarial d’arreu del territori.

L’ens supramunicipal finançarà el 46,23% del pressupost de la reforma de l’Aula Magna de l’edifici de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, situada al Campus Sescelades de la URV. Segons el seu rector, aquesta actuació tindrà un impacte en la comunitat universitària, així com en el conjunt de la ciutadania de la demarcació, ja que a part de ser un espai de trobada per al desenvolupament d’activitats científiques, també estarà oberta a iniciatives culturals i socials. «L’aula magna tindrà un accés separat al de la facultat, estarà oberta al territori», ha afirmat.

Pallarès ha assenyalat que actualment la universitat només disposa de l’Aula Magna del Campus Catalunya, la qual, diu, està «sobresaturada». «També requereix una adaptació, que la farem aquest estiu, això ens permetrà tenir dues aules magnes d'aquí a un any, una de 350 persones de capacitat i l’altra de 450, que ens donaran la capacitat d’organitzar congressos internacionals», ha destacat. Segons el rector, el fet de fer visible la universitat i el territori a través d’aquests equipaments, promou la ciutat i el seu entorn. «Visualitzar les nostres comarques com un lloc d’acollida de congressos dona un posicionament internacional molt important», ha opinat.

Pel que fa al calendari, el rector ha explicat que les obres de la facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, amb un cost de 9,4 milions d’euros, estaran enllestides el febrer de 2026 després que comencessin aquest estiu. Aquests treballs consisteixen a l’adequació de l’edifici i al seu condicionament energètic, ja que es tracta d’un edifici predemocràtic amb finestres de ferro de l’any 1976, segons ha recordat el rector. Tot i que l’actuació es preveu que estigui acabada el pròxim febrer, l’activitat acadèmica no s’hi traslladarà fins al curs 2026-2027. En canvi, l’aula magna sí que s’obrirà per a tota la població al mateix febrer.

Un milió d’euros

Per segon any consecutiu, la Diputació destina un milió d’euros a projectes de recerca, formació o divulgació, en àmbits com la salut, l’empresa, la cultura, el dret, la sostenibilitat o el turisme, així com a la creació o millora d’infraestructures. La presidenta de la institució, Noemí Llauradó, ha subratllat que aquesta xifrà servirà per cofinançar al voltant del 50% dels projectes relacionats amb activitats i, que en el cas, de les inversions, aquestes poden arribar fins al 80-85%.

Entre els onze projectes triats hi ha el desenvolupament del Pla Triennal d'Actuacions del Consell Social de la URV i els seus objectius; el qual té previst 64 actuacions a desenvolupar amb la mateixa universitat i el teixit social i empresarial, algunes per a aquest 2025. La Diputació hi aporta 100.000 euros. També finançarà, amb 72.958,16 euros, l’impuls de les activitats associades amb la Regió del Coneixement-URV o el projecte d'Innovació i Recerca Turística a Salou - Costa Daurada, el qual té com a objectiu millorar la competitivitat turística d'aquesta destinació mitjançant la investigació i la innovació. En aquest cas, s’hi destinaran 30.000 euros.

A la vegada, l’ens finançarà amb 22.200 euros les activitats del Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero. Aquest servei, ubicat a les instal·lacions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut dins l’hospital de Sant Joan de Reus, ofereix formació per formar competencialment els professionals de la salut.

La institució també aportarà 20.000 euros als següents projectes: Activitats de la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses; activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la salut a les Terres de l'Ebre; Estudis, formació i difusió de coneixement sobre economia local i regional, i desenvolupament econòmic territorial de la província de Tarragona; i activitats de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial. Finalment, destinarà 10.000 euros a les activitats en el marc de la Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín.

Equilibri territorial

La presidenta de la Diputació de Tarragona ha destacat «l’equilibri territorial» de totes les propostes plantejades per enguany. «Hi ha inversions i desenvolupament d’accions en tot el territori, des de l’Ebre al Penedès, ho veiem en les infraestructures i en les càtedres», ha asseverat després de la reunió de la comissió mixta Diputació-URV, celebrada aquest dijous a Tarragona. Per la seva banda, Pallarès ha apuntat que la voluntat és reduir el nombre de projectes i que aquests tinguin un «impacte més gran».