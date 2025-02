Tarragona es prepara per a la 2a Trobada de Bisbes Satírics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La gresca i la sàtira tornen a prendre els carrers amb la celebració de la 2a Trobada de Bisbes Satírics, organitzada per la Colla La Bóta. L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim dissabte 8 de febrer a les 12.00h a la Plaça del Rei, convertint-se en un punt de trobada imprescindible per als amants del Carnaval més irreverent.

Durant la jornada, es presentarà la disfressa d’enguany, que com és tradició, oferirà una mirada crítica i satírica del sistema. L’acte comptarà amb la participació del Bisbe de la Colla La Bóta, el Bisbe d’Ambraçats i el del Ball de la Reina Maria Cristina, garantint una jornada plena d’humor, parodia i alguna sorpresa gastronòmica.

A més de les actuacions satíriques, la trobada oferirà la millor música amb Pd. Murddock i un servei de barra a preus populars per gaudir d’un vermut festiu.

Aquest any, l’acte arriba en un moment especial per a La Bóta, que celebra el seu 40è aniversari com una de les colles més icòniques i irreverents del Carnaval de Tarragona. Per això, la colla fa una crida a la ciutadania a sumar-se a la seva missió de mantenir viva la tradició satírica i formar part d’aquesta gran celebració.

Les inscripcions per participar a la colla durant el Carnaval estan obertes fins al 9 de febrer i es poden realitzar a través del següent enllaç: https://forms.gle/cTg4emQMGpQTcKGi7