Tarragona inaugura un nou restaurant de gastronomia internacional

La cadena internacional especialitzada en 'tacos' tex-mex, Taco Bell, ha inaugurat amb gran expectació el seu nou restaurant a Les Gavarres de Tarragona. Aquest establiment suposa el primer de la marca a la ciutat i la província i ha tingut una acollida molt positiva per part del públic, segons ha valorat Matías Vázquez, franquiciat de Taco Bell a Castelló i Tarragona.

Taco Bell, amb una presència consolidada de 6.000 franquícies als Estats Units i més de 500 restaurants arreu del món, ha escollit Les Gavarres per la seva estratègica afluència de visitants. «Creiem que en el Centre d'Oci podem arribar a congregar població de Tarragona i de Reus, per la qual cosa resulta molt més interessant que estar en el centre d'una ciutat o una altra», ha destacat Vázquez.

Josep Mª López Carballo, CEO de AdS Retail Real Estate, l'empresa encarregada de la gestió de mediació per a aquesta nova obertura, ha subratllat la importància del Centre d'Oci de Les Gavarres, que rep uns 15 milions de visitants anualment. A més, ha recordat la presència de marques consolidades com Media Markt, Leroy Merlin, Decathlon i Carrefour, així com Ocine, el cinema que ven més de 500.000 entrades cada any.

El nou Taco Bell ocupa un local de 180 metres quadrats amb terrassa exterior i es troba situat al costat del restaurant de cuina mediterrània Saona. A l'altre costat obrirà properament Ditaly, especialitzat en gastronomia napolitana, sumant-se a una oferta gastronòmica àmplia que ja inclou establiments com Foster's Hollywood, Ribs i La Tagliatella.

«Aquests acords i obertures reafirmen i consoliden el Centre d'Oci de Les Gavarres com un punt de referència per a la restauració a Tarragona», ha afirmat López Carballo.