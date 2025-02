Plenitud artística i creació inclusiva al pati Jaume I de Tarragona

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’art no entén de barreres, i les peces que des d’ahir decoren les parets del Pati Jaume I en són la prova. Aquestes formen part de Plenituds Artístiques II, una exposició que recull una trentena d’obres elaborades conjuntament per persones amb paràlisi cerebral i professionals de La Muntanyeta.

El projecte, com bé indica el seu nom, celebra la seva segona edició amb el mateix objectiu amb el qual s’estrenava l’any 2022: demostrar que «tothom és artista i tothom pot crear». La natura, la música, i el mar són alguns dels elements protagonistes de la mostra, que es podrà visitar de forma gratuïta al pati de l’Ajuntament fins al 19 de febrer.

Entre la gran varietat de paisatges, retrats i formes abstractes que omplen de color l’espai, s’amaguen també una multitud de tècniques que asseguren que cada peça té una identitat única i, sobretot, que tothom s’ha pogut embrutar les mans de pintura per deixar la seva empremta. «Molts dels nois no poden agafar un pinzell, llavors busquem alternatives per fer el procés de creació més accessible», explica la Lourdes Alcalà, una de les professores de l’entitat encarregada de supervisar el projecte.

D’aquesta manera, elements com les fulles d’un arbre s’han il·lustrat amb fregalls d’alumini lligats a les mans i algunes de les flors s’han representat mitjançant bosses plenes d’aire o aigua impregnades en pintura. «Adaptem cada pas depenent del resultat que volem obtenir, però sempre amb l’objectiu d’incloure a tothom», afegeix.

«Es tracta que els nois gaudeixin de l’art, de les textures, i sobretot que s’ho passin bé», explica Manel Maigí, un altre dels professionals implicats. «No només tenen l’oportunitat de tocar la pintura i manipular els materials, sinó que a més, després ho poden veure reflectit en el quadre. Poder veure la seva feina exposada és una recompensa enorme», apunta.

Un fet que es va fer evident en la visita guiada realitzada durant la inauguració de la mostra. Mentre Maigí i Alcalà dirigien els assistents per la sala, explicant els detalls de les diferents peces, als artistes se’ls hi il·luminava la cara quan reconeixien el llenç que havien omplert amb les seves creacions.

El dret a crear

«Quan parlem de drets culturals, no només ens referim al dret de poder assistir al teatre o visitar una exposició, sinó també a tenir l’oportunitat de ser creadors», assenyalava durant l’acte la consellera de Cultura, Sandra Ramos. «Tots mereixem poder explorar la nostra vessant artística, canalitzar les emocions i expressar-nos a través de l’art», afirmava.

D’aquesta manera, l’exposició posa en valor el talent de les persones amb discapacitat sense caure en la discriminació positiva. «No mireu aquestes pintures amb l’etiqueta de qui les ha creat des d’una cadira de rodes. Mireu-les amb la curiositat amb què s’observa qualsevol obra d’art», demanen els professors. «Si alguna no us agrada seria fantàstic, ja que això voldria dir que el públic ha oblidat la mirada compassiva i paternalista», expliquen.

L’exposició, a més d’inclusiva, també és solidària, i és que totes les peces estan a la venda amb l’objectiu de destinar els diners recaptats als projectes de la Fundació La Muntanyeta.